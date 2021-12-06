عمر العلماء يطلع على أقسام الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، وتعرف على التجارب التي يعرضها الجناح المستوحى من مقولة "الجمال يجمع الناس"، والذي يقع في منطقة الفرص، حيث كان في استقباله باولو غليسنتي المفوض العام المسؤول عن جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

وأشاد عمر سلطان العلماء بجمالية تصميم الجناح الإيطالي وما يقدمه من تجربة استثنائية من خلال الأفكار الريادية والإبداعات التي يستعرضها، معربا عن إعجابه بالمواهب التي صممت الجناح.

واطلع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال الزيارة، على أقسام الجناح الذي تم تصميمه بالاعتماد على مواد صديقة للبيئة، والذي يربط الجمهور بالفنون والجمال والمعرفة والإبداع، ويعكس في الوقت ذاته الحضارة الإيطالية الغنية والتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده إيطاليا في مختلف المجالات.

وصُمم الجناح الإيطالي الذي يشغل مساحة 3500 متر مربع بارتفاع 25 مترا، في صورة 3 هياكل لسفن مقلوبة، تغطي سقف المبنى، منتصبة فوق أعمدة طويلة، يحمل كل منها لونا من ألوان علم إيطاليا الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، وتبدو من أعلى مثل زهرة بثلاث بتلات متفتحة.

ويهدف التصميم، في شقّه الخارجي، إلى الاحتفاء بالمستكشفين الإيطاليين، الذين جابوا على مدى قرون البحار البعيدة والأراضي المجهولة، مؤسسين لجملة من الاتصالات والعلاقات الجديدة مع مجتمعات نائية وحضارات فريدة، أما من الداخل، فيروي التصميم حكاية عن جمال إيطاليا الذي رسمت معالمه التبادلات والاتصالات المعرفية والإبداعية والفنية المختلفة مع الشعوب والأقاليم الأخرى.