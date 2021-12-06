فعاليات مهمة في إكسبو2020 دبي 6 و7 ديسمبر .. تعرفوا إليها
يحتضن إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المهمة خلال يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، أبرزها:
اليوم الوطني لجمهورية الغابون
-10:15، ساحة الوصل
إحاطة عن الأعمال التجارية للجابون: الاستثمار في الجابون لاقتصاد مستدام
-مع البروفيسور لي وايت، وزير الغابات والمحيطات والبيئة وتغير المناخ، الذي سيتحدث عن خطة الجابون الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وأهمية الغابات بالنسبة للجابون ولدول العالم أجمع.
-15:00-16:00، غرفة المؤتمرات A، مركز إكسبو الإعلامي
البطولة العالمية للشطرنج
-سيدافع بطل العالم ماجنوس كارلسون من النرويج، عن لقبه أمام الروسي إيان نيبومنياشتشي
-16:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي
-سيلي المبارة مؤتمرا صحفيا، سيعقد في غرفة المؤتمرات A
أسبوع "فيليغرانا" البرتغالي
-"فيليغرانا"، هو نوع من أنواع فنون صياغة المجوهرات الذي يرجع للعصور القديمة في البرتغال
-10:00-12:30، جناح البرتغال
نهاية معرض: "فن الحياة على الطريقة الفرنسية، حلم للمشاركة"، من مجموعة "شلهوب"
-يقدم المعرض نظرة على المنتجات الفاخرة لمجموعة من الدور الفرنسية العريقة مثل"باكارات"، "بيرناردود"، و"كريستوفل"
-طوال اليوم، جناح فرنسا
مناقشات "هندوران" التفاعلية
-سلسلة من المناقشات الملهمة، التي ستنطلق بالتزامن مع احتفال اليوم الوطني لهندوراس
-10:30-12:30، منتدى الفرص، المهمة غير المستحيلة
سلسلة الاستثناءات| إيواء- الإنسانية تحيا بكرامة: أنت لست وحدك
-احتفالية لتكريم مقدمي الرعاية ودعم العاملين، تضم الفعالية ورش عمل حول الرفاهية الصحية والعاطفية
-تنطلق الساعة 10:00، بالكشف عن العمل الفني التفاعلي "باولنج بينز"
-10:50-16:15، جناح المرأة
احتفالية الذكرى السنوية الأولى، للفصل الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في مبادرة الأمم المتحدة للمرأة الهادفة لكسر الصورة النمطية للمرأة في الإعلانات
-تتضمن الفعاليات حلقات نقاشية وحوارات جانبية، حول سبل تمكين المرأة
-14:00-16:00، مدرج تيرّا
افتتاح معرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز هيئة الأمم المتحدة
-يهدف المعرض لتسليط الضوء على الأعمال الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة على مدار الـ 50 عاما الماضية، ومساهماتها المستقبلية
-سيحضر المؤتمر مجموعة من ممثلي المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مثل
-سعادة يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، الذي سيلقي كلمة
-الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، ونائب المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020، ستكون متواجدة لإجراء الحوارات
-11:00، مركز الأمم المتحدة، سيستمر المعرض حتى 11 ديسمبر
الذكرى الـ 70 لنيسان باترول
-الكشف عن سيارة "باثفندر" 2022 الجديدة كليا
-عرض بصري/سمعي للكشف عن مجموعة السيارات الجديدة من "نيسان"، نيسان "باترول" وسيارة "باثفندر" الجديدة كليا
-مدير العمليات في نيسان أشواني جوبتا، سيلقي كلمة ترحيبية بالحضور قبل الكشف عن السيارات
-بدءاً من الساعة 19:30، قبة الوصل
-للمزيد من المعلومات أو المتطلبات، يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لنيسان
جلسات من إكسبو
جلسة طربية خليجية
-تستعرض 25 موسيقياً محلياً وتستضيف فنانين من ثقافات أخرى
-20:30-22:30، منصة اليوبيل
7 ديسمبر
اليوم الوطني لكوستاريكا
-10:15، ساحة الوصل
كوستاريكا المتنوعة بيولوجيا والمتعددة الثقافات
-7-8 ديسمبر، 14:00، الوصل
الإحاطة الإعلامية لكوستاريكا
-حضور رئيس كوستاريكا، فخامة كارلوس ألفارادو كويسادا
-14:20، مركز إكسبو الإعلامي
اليوم الوطني لبولندا
-16:15، ساحة الوصل
ألوان بولندا- حفل اليوم الوطني الموسيقي
-21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم
الحدث الإعلامي للألعاب الحكومية 2021
-11:00، قرية إكسبو
تمثيل كندا في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي
-7-9 ديسمبر، مركز دبي للمعارض
عرض وجهات نظر جديدة حول تمثيل الفن المعاصر للمرأة في سيشل
-16:00-18:00، جناح المرأة، وفي 19:00، في جناح سيشل
احتفال اليوبيل الذهبي مع بلغاريا
-17:40-18:40، منصة اليوبيل
انطلاق فعاليات السباق التحضيري لكأس موناكو العالمي لسيارات المحاكاة للفورمولا ون
-7-8 ديسمبر، 18:00-20:00، جناح موناكو
معرض للاحتفاء بالذكرى الـ 45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلند
-7--12 ديسمبر، جناح تايلند