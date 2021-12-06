فعاليات مهمة في إكسبو2020 دبي 6 و7 ديسمبر .. تعرفوا إليها

المصدر: البيان

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يحتضن إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المهمة خلال يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لجمهورية الغابون

-10:15، ساحة الوصل



إحاطة عن الأعمال التجارية للجابون: الاستثمار في الجابون لاقتصاد مستدام

-مع البروفيسور لي وايت، وزير الغابات والمحيطات والبيئة وتغير المناخ، الذي سيتحدث عن خطة الجابون الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وأهمية الغابات بالنسبة للجابون ولدول العالم أجمع.

-15:00-16:00، غرفة المؤتمرات A، مركز إكسبو الإعلامي



البطولة العالمية للشطرنج

-سيدافع بطل العالم ماجنوس كارلسون من النرويج، عن لقبه أمام الروسي إيان نيبومنياشتشي

-16:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي

-سيلي المبارة مؤتمرا صحفيا، سيعقد في غرفة المؤتمرات A



أسبوع "فيليغرانا" البرتغالي

-"فيليغرانا"، هو نوع من أنواع فنون صياغة المجوهرات الذي يرجع للعصور القديمة في البرتغال

-10:00-12:30، جناح البرتغال



نهاية معرض: "فن الحياة على الطريقة الفرنسية، حلم للمشاركة"، من مجموعة "شلهوب"

-يقدم المعرض نظرة على المنتجات الفاخرة لمجموعة من الدور الفرنسية العريقة مثل"باكارات"، "بيرناردود"، و"كريستوفل"

-طوال اليوم، جناح فرنسا



مناقشات "هندوران" التفاعلية

-سلسلة من المناقشات الملهمة، التي ستنطلق بالتزامن مع احتفال اليوم الوطني لهندوراس

-10:30-12:30، منتدى الفرص، المهمة غير المستحيلة



سلسلة الاستثناءات| إيواء- الإنسانية تحيا بكرامة: أنت لست وحدك

-احتفالية لتكريم مقدمي الرعاية ودعم العاملين، تضم الفعالية ورش عمل حول الرفاهية الصحية والعاطفية

-تنطلق الساعة 10:00، بالكشف عن العمل الفني التفاعلي "باولنج بينز"

-10:50-16:15، جناح المرأة



احتفالية الذكرى السنوية الأولى، للفصل الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في مبادرة الأمم المتحدة للمرأة الهادفة لكسر الصورة النمطية للمرأة في الإعلانات

-تتضمن الفعاليات حلقات نقاشية وحوارات جانبية، حول سبل تمكين المرأة

-14:00-16:00، مدرج تيرّا



افتتاح معرض دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز هيئة الأمم المتحدة

-يهدف المعرض لتسليط الضوء على الأعمال الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة على مدار الـ 50 عاما الماضية، ومساهماتها المستقبلية

-سيحضر المؤتمر مجموعة من ممثلي المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مثل

-سعادة يعقوب الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، الذي سيلقي كلمة

-الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، ونائب المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020، ستكون متواجدة لإجراء الحوارات

-11:00، مركز الأمم المتحدة، سيستمر المعرض حتى 11 ديسمبر



الذكرى الـ 70 لنيسان باترول

-الكشف عن سيارة "باثفندر" 2022 الجديدة كليا

-عرض بصري/سمعي للكشف عن مجموعة السيارات الجديدة من "نيسان"، نيسان "باترول" وسيارة "باثفندر" الجديدة كليا

-مدير العمليات في نيسان أشواني جوبتا، سيلقي كلمة ترحيبية بالحضور قبل الكشف عن السيارات

-بدءاً من الساعة 19:30، قبة الوصل

-للمزيد من المعلومات أو المتطلبات، يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لنيسان



جلسات من إكسبو

جلسة طربية خليجية

-تستعرض 25 موسيقياً محلياً وتستضيف فنانين من ثقافات أخرى

-20:30-22:30، منصة اليوبيل





7 ديسمبر



اليوم الوطني لكوستاريكا

-10:15، ساحة الوصل



كوستاريكا المتنوعة بيولوجيا والمتعددة الثقافات

-7-8 ديسمبر، 14:00، الوصل



الإحاطة الإعلامية لكوستاريكا

-حضور رئيس كوستاريكا، فخامة كارلوس ألفارادو كويسادا

-14:20، مركز إكسبو الإعلامي



اليوم الوطني لبولندا

-16:15، ساحة الوصل

ألوان بولندا- حفل اليوم الوطني الموسيقي

-21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



الحدث الإعلامي للألعاب الحكومية 2021

-11:00، قرية إكسبو



تمثيل كندا في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي

-7-9 ديسمبر، مركز دبي للمعارض



عرض وجهات نظر جديدة حول تمثيل الفن المعاصر للمرأة في سيشل

-16:00-18:00، جناح المرأة، وفي 19:00، في جناح سيشل



احتفال اليوبيل الذهبي مع بلغاريا

-17:40-18:40، منصة اليوبيل



انطلاق فعاليات السباق التحضيري لكأس موناكو العالمي لسيارات المحاكاة للفورمولا ون

-7-8 ديسمبر، 18:00-20:00، جناح موناكو

معرض للاحتفاء بالذكرى الـ 45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلند

-7--12 ديسمبر، جناح تايلند