سانتا كلوز في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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أخيراً، سيتسنى للصغار رؤية سانتا كلوز الحقيقي الذي سيحضر خصيصاً من فنلندا "بلد الميلاد"، ليشارك زوار إكسبو 2020 دبي فرحة الأعياد والسنة الجديدة.



وستكون هذه السنة استثنائية بالنسبة للأطفال، فبعد مرور فترة صعبة بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد_19، سيستقبل سانتا كلوز الزوار في كوخه الثلجي في جناح فنلندا بإكسبو 2020 دبي، من الساعة 11 صباحاً وحتى 8 مساءً، ليسألهم عن الأشياء التي تجعلهم يشعرون بالسعادة، انطلاقاً من موضوع الجناح الفنلندي "مشاركة السعادة المستقبلية"، على أمل نشر الفرحة والبهجة بين الجميع في عيد الميلاد.

وحالياً، يأخذ سانتا كلوز استراحة قصيرة من إعداد الهدايا، ليقلع من مقره بشمال فنلندا في منتصف شهر ديسمبر، كي يتواجد في اكسبو 2020 وفي جناح دولة فنلندا تحديداً، خلال الفترة بين 17 و22 ديسمبر 2021، ويقوم بتحية زوار الجناح الفنلندي والتقاط الصور التذكارية معهم والاستماع إلى أمنياتهم ورغباتهم قبل أيام قليلة تفصلهم عن العيد.



وتعرف فلندا بأنها الموطن الحقيق لسانتا كلوز، ويتهافت على زيارتها آلاف السياح سنوياً للاستمتاع بفترة الأعياد وسط شتاء ثلجي يضفي طابعاً سحرياً عليها.



ويحتفي إكسبو 2020 دبي بموسم الأعياد من خلال عروض متنوعة تزين مختلف المنصات، بالإضافة إلى عروض خاصة لأفلام العطلات على منصة الألفية، وستكون الاحتفالات في ساحة الوصل استثنائية، حيث تستحضر أجواء الأعياد بكل تفاصيلها.