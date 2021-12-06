سيد الموسيقى الهندوستانية..جاويد بشير يطرب زوار إكسبو بموسيقى بوليوود والبنجابية

المصدر: البيان

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على وقع الموسيقى البوليوودية والبنجابية، تفاعل زوار إكسبو 2020 دبي، مع المغني الباكستاني الشهير جاويد بشير الملقب بـ"سيد الموسيقى الكلاسيكية الهندوستانية" على مسرح اليوبيل، حيث قدم الفنان بشيرالحفل بدعم مجموعة كاملة من الموسيقيين كما تفاعل مع الجمهور بلغة الأوردو بين الأغاني.



وصوت بشير مألوف لكثير من الناس في القارة الهندية وله حضور لافت في الذاكرة الباكستانية وعشاق الأفلام نسبة لتاريخ أعماله، إذ على مدار مسيرته الفنية، قدم العديد من الأغنيات لأفلام بوليوود، مثل «حدث ذات مرة في مومباي»، وكذلكCocktail وKahaani وغيرها".



ويعمل جاويد على مشروع موسيقي للسلام بين الهند وباكستان، ويتعاون فيه مع العديد من المنتجين من الهند وباكستان وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، فهو يؤمن أن الموسيقى هي الخطوة الوحيدة التي تقرب الجميع دون أي قيود أو أية حدود.