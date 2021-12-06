من أجل سياحة مستدامة.. إكسبو 2020 يحتفي باليوم الدولي للجبال 11 ديسمبر

المصدر: البيان

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تحت شعار ""السياحة الجبلية المستدامة"، يحتفي إكسبو 2020 دبي باليوم الدولي للجبال يوم السبت 11 ديسمبر الجاري، حيث ستجتمع إيطاليا، وبالاو، ودول أخرى تتمتع بطبيعة جبلية خلابة للاحتفال في إكسبو 2020، بهدف تسليط الضوء على الجهود العالمية المبذولة من أجل تشكيل مرونة سكان الجبال، مع حماية النُظم البيئية والتنوع الحيوي لهذه الأماكن الشاهقة.



ويعتبر اليوم الدولي للجبال، فرصة لرفع الوعي بأهمية الجبال، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات في تنمية الجبال، وبناء تحالفات من شأنها إحداث تغيير إيجابي في سكان الجبال والبيئات الجبلية عالمياً.



ويجتمع منذ الساعة 15:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة أفضل الممارسات الواقعة بجوار جناح الفرص في إكسبو 2020، مندوبون عن إيطاليا، وبالاو، واليابان، وجمهورية قيرغيزستان، وتحالف "شراكة الجبال"، التحالف الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يضم أكثر من 430 عضوا والمٌخصّص للجبال وسكانها، لخوض سلسلة من المحادثات.



وتقدم سارة مانويلي، مسؤولة الدعوة والتوعية في "شراكة الجبال"، التي تستضيفها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ملاحظات افتتاحية، إلى جانب سؤال وجواب مفتوح لاختتام الفعالية.



ويبدأ ممثل عن الحكومة الإيطالية أول عرض من بين أربعة عروض، يوضح التزام بلاده بدعم الجبال والترويج للتميز الإيطالي في جميع أنحاء العالم.

وستتحدث حكومة اليابان أيضا عن تعاونها مع المجتمعات الجبلية لتعزيز مرونتها، تليها جمهورية قرغيزستان، وهي بلد جبلي بالكامل تقريبا، وبالاو التي تتطلع إلى حماية الأنظمة البيئية الهشة للجبال والجزر عبر السياحة المستدامة.



وسيكون شعار اليوم الدولي للجبال في عام 2021 هو "السياحة الجبلية المستدامة". ويمكن للسياحة المستدامة في الجبال أن تسهم في إيجاد خيارات إضافية وبديلة لكسب الرزق، والعمل على التخفيف من حدة الفقر، والاندماج الاجتماعي، فضلا عن الحفاظ على المناظر الطبيعية والتنوع الحيوي.



ووفقا للأمم المتحدة، تجتذب السياحة الجبلية ما بين 15 و20% من السياحة العالمية، بيد أن السياحة هي أحد القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، التي أثرت على الاقتصادات، وسبل العيش، والخدمات العامة، والفرص في جميع القارات.