«إكسبو 2020 دبي».. شبكة إمداد متكاملة تحت الأرض

المصدر: دبي ـ بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يشعر أي من زوار إكسبو 2020 دبي بالحجم الهائل للبنية التحتية والخدمية والجهود الجبارة التي يتم بذلها خلف كواليس موقع الحدث الأروع في العالم، إذ تقف وراء كل ما يراه الزائر من فعاليات وخدمات ومرافق راقية شبكة إمداد ودعم متكاملة تحت الأرض لتوفير مجموعة من الخدمات اللوجستية لكافة مرافق الموقع تضمن توفير كل ما يحتاجه المشاركون والزوار والعاملون على حد سواء بسلاسة.

ورصدت «البيان» خلال جولة حصرية في شبكة الطرق والمرافق المتواجدة أسفل الموقع، بهدف تعريف الجمهور على بعض من ملامح البنية التحتية لموقع «إكسبو 2020 دبي» التي تم التخطيط لها بعناية منذ سنوات، ليس لدعم فعاليات الحدث فحسب، بل لتوظيفها في خدمة السكان والعاملين في مدينة «دستركت 2020»، وهي مرحلة الإرث لـ«إكسبو 2020 دبي»، التي ستحتضن آلاف السكان والموظفين في بيئة عصرية لا تضاهى.

منافذ

بدأت الجولة إلى عالم ما تحت أرض «إكسبو 2020 دبي» عبر أحد السلالم الموجودة في ساحة الوصل، وتضم الساحة منافذ من السلالم تؤدي إلى الطابق السفلي تحت أرض الساحة، بالإضافة إلى مصعد خاص لنقل المعدات الثقيلة الخاصة بالعروض الفنية، وقد تم تصنيع العديد من التجهيزات والمعدات بمقاسات مخصصة لتتسع في المصاعد والغرف والممرات بحيث يتم نقلها بسلاسة ويسر.

يوجد أسفل ساحة الوصل شارع على شكل دوار بطول 900 متر يحيط بمركز الساحة كالسوار حول المعصم، وتتفرع منه ثلاث طرق رئيسية تمتد أسفل الأرض إلى مداخل المناطق الرئيسية لغاية بوابات الاستدامة والتنقل والفرص، ويصل إجمالي طول الطرق الموجودة تحت الموقع إلى 3.2 كيلومترات. ويتم نقل النجوم والمشاهير الذي يؤدون العروض الرئيسية في منصة المسرح المركزية المتحركة في منتصف ساحة الوصل بالسيارة إلى أسفل المنصة، لتنقلهم إلى الأعلى مع بدء العرض، كما يضم الطابق السفلي غرفاً خاصة للفرق الفنية والاستعراضية التي تستعد للعروض في ساحة الوصل.

غرف خاصة

تم بناء شبكة الشوارع الأرضية أسفل موقع «إكسبو 2020 دبي» لخدمة العديد من عمليات إمداد والنقل بما يشمل توصيل مستلزمات منافذ التجزئة والمطاعم والمعدات، بالإضافة إلى جمع النفايات التي يتم جمعها في حاويات ضمن غرف خاصة تحت الأرض لنقلها لاحقاً إلى المناطق المخصصة للفرز والمعاجلة.

تضم المناطق أسفل ساحات الوصل العديد من غرف التحكم وغرف للمحركات والمضخات وأنظمة التهوية والتكييف وغرف رئيسة واحتياطية للطاقة الكهربائية، إلى جانب غرف لتخزين وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة على غرف تجميع النفايات.

وفي إطار مخطط مرحلة الإرث، تتواجد تحت مناطق الموضوعات في الموقع مساحات مخصصة لمواقف سيارات السكان والعالمين في منطقة «دستركت 2020»، التي ستفتح أبوابها في مراحل لاحقة بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي، وتستخدم هذه المساحات حالياً كمستودعات لأغراض التخزين.