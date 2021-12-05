"منتدى صون الكرامة" يجمع الرواة وخبراء الاتصال في "إكسبو 2020"

المصدر: وام

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يستضيف إكسبو 2020 دبي، مبادرة "صون الكرامة في رواية القصص" التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ودبي العطاء وإكسبو 2020 دبي، في 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 دبي تحت شعار "يمكن لقصة أن تغير العالم".

يعد المنتدى جزءاً من أجندة إكسبو 2020 دبي الغنية بالبرامج المتخصصة وسيجمع الأطراف الفاعلة الرئيسة بما في ذلك أعضاء منظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص والوكالات الدولية، فضلاً عن المناصرين والناشطين ورواة القصص للموافقة بشكل جماعي على الخطوات للمضي قدماً لتوثيق وتبني ودمج مبادئ "صون الكرامة في رواية القصص".

يتضمن جدول أعمال المنتدى ست جلسات تقنية ستعقد قبل البرنامج الرئيسي ويتم تنسيقها مع الشركاء الرئيسيين في مبادرة "صون الكرامة في رواية القصص" وتمثل مزيجاً من ورش العمل والمحادثات والجلسات النقاشية التفاعلية تتطرق لموضوعات حول "دور وسائل الإعلام في تعزيز صون الكرامة في رواية القصص من أجل عالم أفضل" إلى "تشجيع رواية القصص التي يقودها الشباب من أجل التغيير الاجتماعي".

يتضمن البرنامج الرئيسي 3 جلسات نقاشية عامة تضم متحدثين رفيعي المستوى مثل ماهر ناصر المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، ومدير شعبة التوعية بإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، والدكتورة ريبيكا سويفت المدير الأول والرئيس العالمي للرؤى الإبداعية في "غيتي إيميجز"، وتشيف مومن شاعر غاني، وجونغ-آه غيديني ويليامز رئيس الاتصالات العالمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، ونسيب بويري المدير التنفيذي لشركة وندرمان طومسون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتريسي كوربين-ماتشيت المدير التنفيذي لشركة "باس ستوب فيلمز"، وغيرهم.

وسيقوم القادة والممارسون بمشاركة أفكارهم في المناقشات التي تركز على موضوعات مثل "سياسة وممارسة صون الكرامة في رواية القصص" و"صون الكرامة في رواية القصص الخاصة بالمجتمعات المهمشة تاريخياً"، وغيرها من المواضيع الكثيرة الأخرى.

وسيتضمن جدول أعمال المنتدى إطلاق "دليل صون الكرامة في رواية القصص" الذي يعتمد على المبادئ الأساسية لـ "صون الكرامة في رواية القصص" ويقدم إرشادات حول "الكيفية" ودراسات حالة لأفضل الممارسات. وساهمت وجهات النظر والأفكار من رواة القصص والجهات الفاعلة ذات الخبرة من حكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية ومجتمع مدني في مد هذا المورد القَيِّم وإطار العمل الخاص به والتي سيستفيد منها رواة القصص حول العالم عند تبني أسلوب سرد القصص في عملهم ولتحديد المسار المستقبلي للمبادرة والاتفاق عليه وسيعلن شركاء مبادرة "صون الكرامة في رواية القصص" أيضاً عن الخطوات القادمة بما في ذلك خطط الحفاظ على إرثها لضمان تأثيرها على المدى الطويل.

وشكلت مبادرة "صون الكرامة في رواية القصص" منذ إطلاقها في مايو 2021 منصة فاعلة تسعى إلى توحيد أصوات صانعي المحتوى والمحررين والصحفيين والمصورين وصانعي الأفلام ورواة القصص والمساهمين وتزويدهم بالوعي والمعرفة العملية، والتي ستمكنهم من التقاط اللحظات ورواية القصص دون المساومة بكرامة الإنسان.

وتعمل هذه الشبكة العالمية من الأفراد والمنظمات اليوم بنشاط لحشد الجهود العالمية تجاه الالتزام بمبادئ "صون الكرامة في رواية القصص" ونحو ممارسات سرد القصص التي تتميز بالاحترام العميق والشفافية الكاملة والمسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن اختيار يوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر، لاستضافة "منتدى صون الكرامة في رواية القصص" جاء للتذكير بالمساواة في الحقوق التي يجب أن يتمتع بها جميع الأفراد بغض النظر عن أصولهم أو عرقهم أو دينهم أو جنسهم. وهذا يشمل أيضاً حقهم في أن تُروى قصصهم بطريقة تصون كرامتهم.