للباحثين عن التجارب الاستثنائية.. 10 وجهات خلابة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس وبدء موسم الشتاء الساحر في دبي، ندعوكم للاستمتاع بعشر وجهات فريدة في موقع إكسبو 2020 دبي، التي لن تمنحكم فقط فرصة التمتع بالطقس المميز الذي طال انتظاره، وإنما ستمنحكم أيضا إطلالات خلابة على كامل موقع إكسبو 2020 الزاخر بالفعاليات المميزة والتجارب التي لا يجب تفويتها.



فالزوار الباحثين عن تجارب مميزة ومواقع فريدة لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، عليهم الاطلاع على هذه الوجهات العشر التي يوفرها لهم موقع إكسبو 2020 دبي، والتي ستمنحهم تجربة زيارة فاخرة واستثنائية، سواء أكان ذلك عبر قضاء بعض الوقت في حديقة معلقة على ارتفاع 55 مترا عن سطح الأرض أو من خلال خوض تجربة غامرة في الهواء الطلق لمرة واحدة في العمر، على بعد أمتار قليلة من قبة الوصل، موطن أكبر شاشة عرض بزاوية 360 درجة في العالم، التي تدغدغ الخيال، سيشعرون بالرفاهية والدلال عبر الخيارات المدهشة التي يتيح لهم الحدث الدولي الاختيار من بينها.



إليكم هذه القائمة التي اختصرنا بها أهم وجهات الهواء الطلق ذات الشرفات المرتفعة عن سطح الأرض، التي يمكنكم الاستمتاع بتجربتها عند زيارتكم القادمة لإكسبو 2020 دبي:



مطعم مودرا، تيرّا - جناح الاستدامة

كان الطاهي الأمريكي الشهير ماثيو كيني، وراء فكرة إنشاء مطعم مودرا، الذي يُعد وجهة مثالية لمحبي الأكلات النباتية الصِرفة، حيث يقع على سطح تيرّا، الجناح المميز الذي يندرج تحت أجنحة الموضوعات ذات التصاميم المبهرة، والواقع في"منطقة الاستدامة". والذي يهدف إلى مشاركة أسلوب حياة نباتي صحّي من خلال مأكولاته التي تتلائم مع كافة الأذواق، كذلك تتضمن قائمة طعام مودرا مجموعة واسعة من الخيارات، بداية من الأطعمة البسيطة مثل البيتزا والبرغر المُقدمة بأسلوب مميز، إلى طبق السوشي "نيكي" الفاخر وصولا لأطباق المقبلات والمشروبات الرائعة، والتي أُعدت بطريقة مبتكرة لتحوز على رضا وإعجاب أصحاب الأذواق الرفيعة.



المشرب على سطح جناح سويسرا- "منطقة الفرص"

ندعوك لزيارة المشرب المتواجد على سطح الجناح السويسري، للاستمتاع برؤيةِ المشاهد الخلّابة التي يزخر بها موقع إكسبو 2020، ولتذوق أصناف الأطعمة الشهية التي ستأخذك في رحلة إلى ربوع سويسرا، تتسم الأطباق المقدمة بنكهاتها الشهية التي تهدف لإرضاء كافة الأذواق، بداية من أطباق اللحوم المنوعة والأجبان السويسرية التقليدية، وصولا إلى طبق الراكليت الشهير، أو حتى الطبق الرائع الخاص بالمطعم الذي يُعرف باسم "وولك ذا سويس دوغ''، إلى جانب باقة مختارة من المشروبات السويسرية المميّزة والتي ستضمن لك قضاء أوقات ممتعة.



مطعم بريلات سافارين، جناح فرنسا – "منطقة التنقل"

يلتف هذا التراس بزاوية 180 درجة حول طابق "بيلفيدير" في الجناح الفرنسي، على ارتفاع 21 مترا فوق سطح الأرض، مما يوفر موقعا استثنائيا لإلقاء نظرة بانورامية على كامل موقع إكسبو، مع إطلالات خلابة على جناح التنقل (ألِف) وساحة الوصل. يتخذ مطعم "بريلات سافارين" من التراس مقرا له، وهو مطعم يديره الطاهيان مارتن بيكوارت وإروان ستادلر. ويفخر بتقديمه لباقة من الأطباق الفرنسية التي تتميز بالنكهات الفريدة من نوعها، مع قائمة يتم تجديدها بشكل متكرر، تم تصميمها بحيث تأخذ الزوار في رحلة إلى قلب المطبخ الفرنسي. يستضيف المطعم شهريا طاهٍ جديد لتقديم قائمة طعام مستمدة من الأطباق التي تشتهر بها مناطق معينة في فرنسا، حيث استضاف المطعم في شهر نوفمبر الطاهي ستيفان ريمون لتقديم مجموعة من المأكولات الشهيرة المعروفة على النطاق الإقليمي للمناطق التي تقع في جنوب فرنسا ومنطقة كُورَسِيكَا.



مطعم "اللوزيتانو" للطاهي شاكال، جناح البرتغال - حديقة اليوبيل

يقع مطعم وتراس "اللوزيتانو" للطاهي شاكال في الطابق الثاني من جناح البرتغال، ويوفر إطلالات بانورامية على حديقة اليوبيل. تُعتبر المأكولات الشهية مصدر إلهام للطاهي البرتغالي/ الأرجنتيني شاكال، الذي سافر عبر البرتغال لسنوات عديدة، فضلا عن مشاركته في برامج الطهي التلفزيونية المعروفة على المستويات المحلية والإقليمية، وفي العديد من فعاليات الطهي المختلفة، ما ساهم في اكتسابه لمعرفة متعمقة بالمطبخ البرتغالي، الذي تمتد جذوره من الجبال إلى البحر وصولا إلى جزر المحيط الأطلسي.



حديقة "الثريا" المعلقة- حديقة اليوبيل

تقع "حديقة الثريا"المعلقة، على ارتفاع 55 مترا فوق سطح الأرض، وهي عبارة عن برج مراقبة و"حديقة معلقة" توفر إطلالات بزاوية 360 درجة على موقع إكسبو 2020. كما أن الطابق العلوي للبرج يحتوي على 10 أشجار مزروعة من نوع البونسيانا الصفراء، التي تتكيف جيدا مع المناخ الحار والجاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتصل بالطابق السفلي المكيف بواسطة مجموعة من السلالم. تتوفر تذاكر هذا المعلم الشهير، والفريد من نوعه في العالم، في شباك التذاكر الموجود في موقع الحدث الدولي. يمكن للأطفال دون سن السادسة الركوب مجانا بينما تبلغ تكلفة تذكرة البالغين 30 درهما إماراتيا.



سطح نادي 2020 من إعمار- ساحة الوصل

أولئك الذين يبحثون عن تجربة إكسبو راقية حقا، تكتمل بالمناظر الخلابة والمأكولات الرائعة، يمكنهم التوجه إلى نادي 2020 من إعمار، الذي يضم صالة ضيافة ومكان للمناسبات وسطح رائع، يقع النادي في ساحة الوصل، بجوار الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح اكتشاف المأكولات والتقاليد الجديدة من خلال الاحتفالات ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة إضاءة قبة الوصل، ومشاهدة البرامج الترفيهية الآسرة والتي تتزامن مع الاحتفالات الخاصة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحفل ليلة رأس السنة، وغيرها الكثير من الاحتفالات الأخرى.



تجربة "شرفة اليوبيل" لتناول الطعام، مركز إكسبو الإعلامي- ساحة الوصل

تمنح "شرفة اليوبيل" محبي تناول الطعام في الهواء الطلق تجربة استثنائية، من خلال مجموعة من عروض الطهي القصيرة التي تنظم على شرفة مركز إكسبو الإعلامي، إذ تتيح لهم هذه التجربة، فرصة تذوق ثمانية أطباق طعام مُذهلة ومُقدمة بحلة جديدة، مستلهمة من دورات إكسبو الدولية السابقة، كما ستتاح لهم فرصة تذوق مجموعة من المشروبات الكلاسيكية وغيرها من المشروبات المميزة، في تجربة فريدة من نوعها، تحتضنها هذه الشرفة المكشوفة والمطلة على قبة الوصل، القلب النابض لموقع إكسبو 2020.



بي-لاونج، جناح بلجيكا- منطقة التنقل

يقع "بي- لاونج" في مكان متوار قليلا عن الأنظار، على سطح جناح بلجيكا، ويوفر للضيوف صالة جلوس مريحة مع إطلالات خلابة على موقع إكسبو 2020. يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة مًنتقاة من الوجبات البلجيكية الخفيفة، مثل طبق شرائح اللحم بصوص التارتار المقدمة على الخبز المحمص، بالإضافة إلى طبق

كروكيت البطاطا مع الجبن، وغيرها الكثير من الأطباق الأخرى، والتي تُعد على طراز التاباس، ليسهل مشاركتها مع العائلة والأصدقاء، بالإضافة لقائمة متنوعة من المشروبات البلجيكية المنعشة وتلك الممزوجة، التي ستضمن للزوار قضاء وقت ممتع.



مطعم "إفزين"، جناح اليونان- منطقة الاستدامة

يقع مطعم إفزين الفاخر بجوار الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مرمى حجر من ساحة الوصل، وهو من ابتكار الطاهي "سبركسوس"، الذي يستوحي قائمة أطباقه من المطبخ اليوناني التقليدي، مع إضافة لمسة عصرية خاصة، تحمل الزوار مباشرة لشواطئ اليونان المدهشة وجباله الخلابة.



مطعم "غراند بيروت"- منطقة الاستدامة

يحظى مطعم "جراند بيروت" بشرفة رائعة ذات طابع جمالي مميز يمتلئ بالورود، ويستمد المطعم اسمه من مدينة بيروت عاصمة لبنان الساحره. كما تعمل أجواءه النابضة بالحياة على تمكين الزوار من الانغماس في تجربة لبنانية أصيلة، تزخر بالفن وعبق الثقافة اللبنانية والمأكولات الشهية التي تشتهر بها بلاد الشام، فضلا عن قائمة واسعة من خيارات الشيشة والمشروبات المنوعة، التي ستتيح للزوار إمكانية الاستمتاع بالأجواء الرائعة للمطاعم الشرقية الأنيقة.

