هزاع بن زايد: إكسبو 2020 دبي أصبح وجهة عالمية بامتياز

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جناحي دولة الإمارات و"الرؤية" في إكسبو 2020 دبي.

وقام سموه بجولة على جناح دولة الإمارات الذي يروي قصة نشأة الدولة والمراحل المختلفة التي شهدها بناء النهضة الإماراتية حتى بلغت الدولة المكانة المتقدمة التي بلغتها.

وقدمت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، شرحاً لسموه حول أقسام الجناح الذي جاء على شكل صقر يستعد للتحليق ويتكون من 4 طوابق بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.. إن إكسبو 2020 دبي أصبح وجهة عالمية بامتياز، حيث تلتقي الأمم والثقافات وتجتمع على قيم التسامح والمحبة والسلام، وفي عيد الاتحاد الخمسين نشعر بالفخر والاعتزاز إذ نرى في جناح دولة الإمارات تلك المسيرة العطرة المكللة بالنجاح وقد تجسّدت بأجمل صورة وأصبحت محطّ إعجاب وتقدير العالم أجمع.

بعد ذلك، تفقد سموه جناح "الرؤية" المستوحى من كتاب "قصتي.. 50 قصة في خمسين عاماً" الذي يروي ملامح من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وجوانب من رؤيته وشخصيته وفكره.

واستمع سمو الشيخ هزاع بن زايد من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي إلى شرح حول أقسامه وتصميمه وطريقته المبتكرة في سرد مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الملهمة وأبرز المحطات التي رافقت رحلته النهضوية الفريدة.

وقال سموه في هذه المناسبة إن جناح الرؤية في إكسبو 2020 دبي يقودنا في رحلة قلّ نظيرها إلى عقل وفكر وتجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية وتلك المحطات التي أسهمت في صنع تجربته الاستثنائية في البناء والتنمية والتي تبدأ دائماً بكلمة إنسان وتنتهي بكلمة إنسان، وجناح الرؤية فرصة للأجيال وللعالم لكي يتعرف عن كثب على هذه التجربة التي بات يتردد صداها في كلّ مكان.