الأردن تبحث استنساخ المدينة المستدامة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بحث وفد أردني إمكانية استنساخ نموذج المدينة المستدامة في إكسبو 2020 دبي، وإمكانية تطبيقه في الأردن.

جاء ذلك خلال زيارة زاهر القطارنة أمين عام وزارة الاستثمار المفوض العام الأردني في إكسبو 2020 دبي، إلى المدينة المستدامة في دبي أول مجتمع مستدام بالكامل ضمن فئته بمنطقة الشرق الأوسط يرافقه السيد نادر السحيم المستشار الاقتصادي بسفارة المملكة الأردنية لدى الدولة نائب المفوض العام الأردني لإكسبو 2020 .

والتقى الوفد مع المهندس فارس سعيد رئيس مجلس إدارة شركة "دايموند ديفلوبرز" - المطور العقاري لمشروع المدينة المستدامة، بحضور فريق العمل الإداري بالمدينة.

وبحث الجانبان سبل التعاون المستقبلي وإمكان استنساخ نموذج المدينة المستدامة وتطبيقه في الأردن إضافة إلى اتفاق الطرفين على عرض هذا النموذج الناجح لمدن المستقبل الخالية من الكربون في الجناح الأردني خلال إكسبو 2020 دبي ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة ذلك أن المدينة المستدامة تحظى بتقدير واعتراف عالميين بفضل حلولها المستدامة وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتكيف مع متغيرات المستقبل.

وشملت الزيارة جولة في مرافق المشروع تعرّف خلالها الوفد على ما يقدمه من حلول مستدامة تتبناها المدينة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة وتشجيع الزراعة المحلية وإعادة تدوير النفايات والمياه وتشغيل وسائل نقل نظيفة ومستدامة.

واطلع الوفد على مرافق المشروع المتنوعة منها "قرية سند" التي تعد أكبر مركز لإعادة تأهيل أصحاب الهمم في المنطقة ومعهد "سي إنستيتيوت" أول مبنى خالٍ من الكربون على مستوى العالم.

وأثنى الوفد الأردني على الإسهام الكبير الذي تقدمه المدينة في تحقيق متطلبات الاستدامة معتبراً أن المشروع يشكل نموذجاً يجب أن يُحتذى على مستوى المنطقة بفضل ما يقدمه من مفاهيم وخبرات وتجارب تعزز التوجّه نحو تبني الممارسات البيئية ونظم الإنتاج والاستهلاك المُستدامة في المنطقة.