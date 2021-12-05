محمد بن راشد يزور جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جناح مملكة إسبانيا الصديقة في معرض إكسبو 2020 دبي.

واطلع سموه خلال زيارته للجناح المُقام تحت شعار "الذكاء من أجل الحياة" في منطقة "الاستدامة"، على ما يعرض له الجناح من ملامح لقيم الشعب الإسباني وجوانب أساسية من شخصيته ونهجه المشجع للتضامن والإبداع والابتكار، كذلك مقومات الجذب السياحي العديدة التي تتمتع بها اسبانيا التي تروج أيضاً من خلال الجناح للفرص الاستثمارية التي توفرها .

واستمع سموه إلى شرح حول الأسلوب المتميز الذي تم به تصميم وبناء الجناح باستخدام مواد أولية من الخشب والحديد والنسيج، ومواد قابلة لإعادة التدوير تأكيداً على مبدأ الاستدامة، مع اعتماد الشكل المخروطي كأسلوب يضمن توفير التهوية الجيدة دون الحاجة لاستهلاك .

وشاهد سموه قاعة الشطرنج التي ترمز للعلاقات التاريخية بين اسبانيا والمنطقة العربية حيث جلب العرب لعبة الشطرنج إليها في القرن الثامن الميلادي، كما اطلع سموه على "الغابة الذكية" التي تحتوي ابتكارات وأفكار تعكس التزام اسبانيا بأجندة 2030 للتطور المستدام.

وقد أعرب سموه في ختام جولته عن تقديره لما شاهده من معروضات تعطي فكرة متكاملة عن حضارة اسبانيا العريقة، والتي ارتبطت في جانب منها بالحضارتين العربية والإسلامية، وكذلك لما شاهده من ابتكارات وأفكار تعكس توجهات اسبانيا نحو المستقبل ضمن إطار يكفل الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية واكتشاف مزيد من فرص التنمية الصديقة للبيئة.

يُذكر أن الجناح الاسباني قد أعلن عن أجندة حافلة بالأنشطة الثقافية والعروض الفنية، والتي يسعى من خلالها للتعريف بالثقافة والتراث الغني لمملكة اسبانيا على امتداد فترة معرض إكسبو 2020 دبي، الممتدة أعماله حتى نهاية مارس 2022، وضمن الدورة الأكبر في تاريخه بمشاركة 192 دولة من مختلف انحاء العالم.