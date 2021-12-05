"جودو الإمارات" ينظم عرضاً رياضياً في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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يقدم "جودو الإمارات" عرضا رياضيا بالتعاون مع الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي وذلك بدء من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أن كوكبة من لاعبي الجودو في الدولة يشاركون في تقديم هذا العرض الرياضي الذي يهدف الاتحاد من خلاله إلى التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة في حياة الناس كما يعكس أيضا السمعة الطيبة التي اكتسبها جودو الإمارات وحصده العديد من الألقاب.

وأشار إلى أن هذا العرض يأتي بالتعاون مع الجناح الفرنسي في إكسبو واحتفالات باستضافة العاصمة الفرنسية باريس لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة 2024 وذلك تزامنا مع احتفالاتها بمرور 100 عام على استضافة الحدث الأولمبي عام 1924 حيث تمثل تلك المشاركة نوعا من الترويج الرياضي للحدث الكبير القادم.

وذكر أن رياضة الجودو من أبرز الرياضات الفردية القتالية في فرنسا وقد استضافت مؤخرا في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بطولة باريس جراند سلام بمشاركة 45 دولة.