محمد الحسيني من جناح أوكرانيا: إكسبو 2020 منصة للابتكارات والعقول المبدعة

المصدر: وام

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زار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، جناح جمهورية أوكرانيا في منطقة "الفرص" بمعرض إكسبو 2020 دبي، والذي يحمل شعار "أوكرانيا الذكية: وصل النقاط".

وأكد معاليه على أهمية الحدث العالمي كتجمع يسهم في تعزيز روابط التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، فضلاً عن تبادل الخبرات التي تسمح بتحفيز العقول المبدعة وتسريع وتيرة الابتكار الهادف إلى خير البشرية في كافة أرجاء العالم.

وأشار إلى وجود مجموعة كبيرة من الابتكارات والأفكار النيرة القادرة على رسم مستقبل أفضل لشعوب العالم، لافتاً إلى أن الأجنحة المشاركة تعرض أفضل ما توصلت إليه دولها في مختلف المجالات والعلوم ما يوفر فرصاً لا حصر لها للتعاون المالي والاقتصادي والتجاري، علاوة على التعاون العلمي.

وأكد معالي وزير دولة للشؤون المالية أن الإمارات تقدم للعالم من خلال الدورة الحالية للحدث فرصة كبيرة لرسم مسار التغيير الإيجابي وفتح آفاق رحبة للتعاون خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى تضافر جهود الدول والشعوب لصياغة واقع عالمي أكثر إشراقاً ومستقبل يحمل الخير والأمل للأجيال الحالية والمستقبلية.

وخلال الزيارة، تعرف معاليه على ثقافة وتراث وحياة شعب أوكرانيا فضلاً عن أهم الاختراعات مثل الستائر الشمسية التي تولد الطاقة، والدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كلم دون الحاجة لإعادة شحن البطارية.