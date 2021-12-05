مفوض عام الأرجنتين: مشاركتنا في إكسبو 2020 تؤكد حرصنا على تعزيز علاقاتنا القوية مع الإمارات

المصدر: وام

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أكد خوان أوسانديفاراس الرئيس التنفيذي للوكالة الأرجنتينية للاستثمار والتجارة الدولية المفوض العام لبلاده في إكسبو 2020 دبي أن مشاركة الأرجنتين في إكسبو تؤكد حرصها على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية التي تربطها مع دولة الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لها في الشرق الأوسط .

وأضاف:" نعمل خلال مشاركتنا في الحدث الدولي على إبراز إمكانات النمو المرتفعة للمنتجات الغذائية والزراعية الأرجنتينية في الإمارات مع مراعاة الحاجة إلى تنويع التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين".

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إن جهود دولة الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 دبي استثنائية ونفخر بدعمنا لهذه الجهود وبمشاركتنا في هذا الحدث الدولي الهام ضمن 192 دولة من حول العالم والذي يشكل منصة عالمية ملهمة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة عالمياً.

وحول دور الإمارات في تعزيز التعاون الدولي مع استضافة إكسبو 2020 دبي، قال خوان أوسانديفاراس: إن "الإمارات تلعب دوراً استثنائياُ في تعزيز التعاون الدولي وهو الأمر الذي تقدره الأرجنتين إذ يؤكد تنظيم إكسبو 2020 دبي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات العالمية بشكل متميز بالإضافة إلى التزامها بدعم تواصل العقول والرؤى بين الدول المختلفة للتوصل إلى حلول إبداعية للتحديات العالمية".

وعن دور إكسبو 2020 دبي في دفع الجهود لاستئناف النشاط الدولي، أفاد: أن "بلاده تشعر بالتفاؤل حيال المستقبل وتعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى للاستعداد للمستقبل، ولذلك فقد دعمنا جهود دولة الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 دبي حيث نثق في قدرة الإمارات على تعزيز الحوار بين متخذي القرار والمواطنين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم في هذا الحدث الدولي لعودة النشاط الاقتصادي العالمي" .

وأوضح خوان أوسانديفاراس: أن "أهم محاور مشاركة الأرجنتين في إكسبو 2020 دبي تتمثل في الترويج لثقافتنا ومنتجاتنا وخدماتنا والتي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة وإبداع وموهبة شعبنا بالإضافة إلى تنوع الطبيعة والموارد الطبيعية في الأرجنتين، ونستهدف خلال مشاركتنا في الحدث الدولي تعزيز الصورة الإيجابية للأرجنتين على الصعيد العالمي ونشر قيمنا من خلال إطلاع الزوار على المنتجات المتنوعة التي نقدمها في مجالات السياحة والإنتاج والثقافة والتكنولوجيا والخدمات".

وعن أهم عناصر الجذب التي يتمتع بها جناح الأرجنتين في إكسبو 2020 دبي، قال: إن "بلاده تشارك بجناح مساحته 314 متراً مربعاً مصممًا لتحقيق أقصى قدر من الراحة والتجربة الحسية للزائر الذي يحمل شعار "عالم من الفرص".

وخلص إلى أنه "يتم عرض محتوى سمعي بصري 360 درجة للزوار ليختبروا بكل حواسهم الطبيعة الخلابة والجمال المذهل لمناظرها الطبيعية "شلالات إجوازو وجبال الأنديز والأراضي الرطبة في إيبيرا" بالإضافة إلى ثروتنا الثقافية الهائلة وإمكاناتها الهائلة في الأعمال التجارية الزراعية والطاقات المتجددة والعلوم والتكنولوجيا".