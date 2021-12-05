ترقبوا فعاليات إكسبو2020 دبي 5 و6 ديسمبر

المصدر: البيان

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سيحظى زوار إكسبو 2020 دبي، بأنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة ومبهرة في موقع الحدث الدولي خلال يومي 5 و6 ديسمبر الجاري، أبرزها:



5 ديسمبر

اليوم الوطني لتايلند

-إحاطة إعلامية

-14:00، جناح تايلند، وذلك بحضور كلا من:

-معالي شاووت ثانكامانسورن، وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع، وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع بتايلند

-الدكتور نوتبان نيمانفاتشارين، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاقتصاد الرقمي، ونائب المفوض العام لجناح تايلند

-الفعاليات الرسمية لاحتفالية اليوم الوطني، 16:15، ساحة الوصل

-حفل استقبال، 20:00، جناح تايلند؛ جلسة إعلامية 21:20؛ مع إمكانية إجراء الحوارات الصحفية مع:

-الدكتور آرتشاكا سيبنروانج، رئيس مجلس إدارة مكتب تايلند للمؤتمرات والمعارض

-معالي شاووت ثانكامانسورن، وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع

-معالي آنوتن شارنيفركول، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة العامة

-للمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع المسؤول الإعلامي لجناح تايلند



اليوم الدولي للتطوع لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2021

-مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي ستنظم في كافة أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، وتتضمن:



الفعالية الرئيسية لليوم الدولي للتطوع لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2021



-الاحتفال بالتطوع، مع قصص حقيقية للأبطال المجهولين، وحفل توزيع جوائز للمتطوعين، وذلك بحضور المتحدثين التاليين:

-سعادة ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي

-معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع

-خلود علي عبدالله الشحي، إحدى المتطوعات في الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة

-15:00-17:00، منصة اليوبيل



اليوم الدولي للتطوع لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2021

-الفعالية التخصصية



-استكشفوا النماذج الناشئة للتطوع، كممر عبور لبناء مجتمعات تتمتع بالتساوي والشمولية، بوجود المتحدثين التاليين:

-معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع

-سعادة هيفا أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة، ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية- جامعة الدول العربية

-كرستيان هينزل، مدير برنامج الأمم المتحدة الإقليمي للمتطوعين في الدول العربية

-سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات

-نيكول سيريللو، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية

-11:00-11:30، جناح نيكزوس للإنسان وكوكب الأرض



اللجنة الأولمبية بموناكو

-سعادة يفيت لامبين-بيرتي

-سفيرة اليونيسكو، والسكرتيرة العامة للجنة الأولمبية بموناكو، ومفوض اللجنة للرياضيين الأولمبيين

-يتناول الحديث تاريخ لجنة موناكو الأوليمبية

-10:00-22:00، جناح موناكو



عرض أداء للموسيقى الشعبية المغربية- رقصة الحيدوس

-الحيدوس هي رقصة تقليدية من منطقة الأمازيغ المغربية في جبال أطلس، يتحرك خلالها الراقصون من الرجال والنساء معا وفقا لإيقاعات تتبع رتما معينا على وقع قرع الطبول والتصفيق بالأيادي

-14:00، جناح المغرب



البطولة العالمية للشطرنج

-سيدافع بطل العالم في الشطرنج ماجنوس كارلسون عن لقبه أمام الروسي إيان نيبومنياشتشي

-16:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A، المجمع الجنوبي

-سيلي المبارة مؤتمرا صحفيا، سيعقد في قاعة المؤتمرات A



الطيارون الغربيون

-تكريما لموسيقى السوينغ الغربية، التي تعد أول الأنواع الموسيقية الأصلية في ولاية تكساس الأمريكية

-17:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية

-يعقد المنتدى تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويلقي الضوء على الدور الذي يلعبه التعاون بين الدول والشعوب ومتبعي الديانات المختلفة، في الترويج للسلام العالمي. يجمع المنتدى كبار العلماء المسلمين مع الزعماء الدينيين ونشطاء السلام، بوجود مجموعة من المتحدثون من المقرر أن تضم:

-معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي

-سعادة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

-معالي الشيخ نور الحق قادري، الوزير الاتحادي للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان

-معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية

-18:00-19:00، ساحة الوصل

-يرجى من ممثلي وسائل الإعلام الراغبون في حضور المنتدى، تأكيد حضورهم عبر البريد الإلكتروني التالي: press.office@expo2020.ae

-يرجى العلم أن البث المباشر للبرودكاست غير مسموح به



حفل موسيقي: جاويد بشير

-نجم الموسيقى الكلاسيكية الجنوب آسيوية، والمغني ذو الأداء المتنوع

-21:00، منصة اليوبيل

-لإجراء المقابلات الصحفية، يرجى التواصل مع مركز إكسبو 2020 دبي الإعلامي



فيتنام الساحرة

-فعالية مخصصة لإلقاء الضوء على الفنون والثقافة الفيتنامية التقليدية

-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



سباق جائزة السعودية الكبرى للفورميلا 1 –2021

-يعرض على شاشات جناح المملكة العربية السعودية، الباحة المفتوحة

-21:30-23:30



6 ديسمبر



اليوم الوطني لجمهورية الغابون

-10:15، ساحة الوصل



أسبوع "فيليغرانا" البرتغالي

-10:00-12:30، جناح البرتغال



مناقشات "هندوران" التفاعلية

-10:30-12:30، منتدى الفرص، المهمة غير المستحيلة



احتفالية الذكرى السنوية الأولى، للفصل الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في مبادرة الأمم المتحدة للمرأة لكسر الصورة النمطية للمرأة في الإعلانات

-تتضمن الفعاليات حلقات نقاشية وحوارات جانبية، حول سبل تمكين المرأة

-14:00-16:00، مدرج تيرّا



جلسات من إكسبو

-20:30-22:30، منصة اليوبيل

