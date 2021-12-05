لاعبو منتخب الإمارات يشاركون زوار إكسبو 2020 مهارات كرة السلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن نشاط تفاعلي مع جمهور اللعبة، شارك لاعبون من المنتخب الوطني الإماراتي لكرة السلة زوار إكسبو 2020 دبي، بألعاب رياضية منوعة وذلك خلال حضور المنتخب أمس داخل مركز اللياقة البدنية في موقع الحدث الدولي.



وعلى مدى ساعة ونصف، جرت مباريات عدة مشتركة بين اللاعبين المحترفين وهواة كرة السلة الزوار من مختلف الأعمار، وشارك من المنتخب عشرة لاعبين قدموا خبراتهم المتنوعة، حيث نظمت مسابقات "تحدي الرمية الوسطى" للكبار، و"الرمي المجاني" للأطفال ووزعت جوائز للرابحين.



وقال د. منير بن الحبيب، المدير الفني لاتحاد السلة الإماراتي ومدرب المنتخب: "لدى اتحاد كرة السلة في الإمارات وإكسبو 2020 دبي شراكة مهمة للترويج للحدث من خلال كرة السلة، وأيضا للترفيه عن الزوار، والترويج لكرة السلة بصورة عامة، ويصادف الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين، وبالتالي نحن نحتفل بهذه المناسبة من جهة، وبتعاوننا مع إكسبو من جهة ثانية. نحن فرحون بوجودنا هنا".



وأكد لاعب وكابتن الفريق محمد عبداللطيف: "كنا نشعر بالقليل من التعب جراء تجولنا في الموقع، لكن حين وصلنا الى مركز اللياقة في إكسبو 2020 دبي شعرنا بطاقة كبيرة أعطانا إياها الأطفال والأجواء الجميلة في المكان. لعبنا ألعابا حرة هدفها المتعة فقط، حيث حاولنا معرفة مهاراتهم ومساعدتهم على تحسينها. الجميع مستمتع هنا".