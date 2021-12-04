إكسبو 2020 دبي يستضيف الملتقى الدولي الثامن لمنتدى تعزيز السلم غداً

المصدر: وام

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تنطلق غداً فعاليات الملتقى الدولي الثامن لمنتدى تعزيز السلم في قاعة الوصل بإكسبو 2020 دبي، وتستمر إلى 7 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ وبرئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم.

ويعقد الملتقى بعنوان "المواطنة الشاملة.. من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك"، بمشاركة ممثلي الحكومات وأبرز القيادات الدينية والمئات من الأكاديمين ورجال الدين من مختلف الأديان والمذاهب، وبحضور العشرات من الباحثين الشباب.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي الشيخ نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان، ومعالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

واختار المنتدى موضوع المواطنة نظراً لأهميته في ترسيخ السلام العالمي وحفظ السكينة في المجتمعات والأوطان، واستثماراً لتراكم نتائج عمل المنتدى منذ تأسيسه سنة 2014، وسعيه لأن يوفر فَضاء للعلماء لنشر رسالة السلم والتعاون على الخير والإسهام الإيجابي في تصحيح المفاهيم، باعتماد المنهجية العلمية الرصينة.

ويسعى المنتدى من خلال هذا الموضوع إلى تعميق البحث في مفهوم المواطنة الشاملة في عالم ما بعد كورونا، متناولاً بشكل خاص إمكانات وتحديات التنوع والتعددية واستثمارهما في دعم السلم المجتمعي والتحفيز على التنمية المستدامة.

وتتناول جلسات الملتقى محاور مختلفة، من أهمها تحديد مفهوم "المواطنة الشاملة" من خلال نقاش سياقات نشأته ومسارات تطوره، ومدى راهنيته والحاجة إليه، والإجابة على أسئلة المقومات القيمية للمواطنة، وإفساح المجال للتأصيل الشرعي، وإبراز دور الدين الإيجابي في بناء المواطنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البشر كمواطنين على كوكب الأرض.