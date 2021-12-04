روسيا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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احتفلت روسيا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، بحضور ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا الاتحادية، حيث أقيمت مراسم رفع العلم في ساحة الوصل، عقبها عرض الموسيقى السيمفونية الكلاسيكية والمعاصرة الروسية من أداء عازف البيانو والملحن والمنتج الروسي ديمتري مالكوف.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له الذي حضر إلى موقع الحدث الدولي لحضور احتفال بلاده باليوم الوطني.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: "إن موضوع المشاركة الروسية في إكسبو 2020 (العقل المبدع.. قيادة المستقبل)، إلى جانب تصميم الجناح الاستثنائي، يسمح لنا بتلمس حجم المساهمات الروسية في العالم من حيث كونها موطناً لأعظم العقول وأكثرها إبداعاً عبر التاريخ".

وأضاف: "يتمكن الزائر لجناح روسيا من اكتشاف التنوع في هذه الدولة، وتلمس تلك القصص الأصيلة عن البلد عبر الزمن، والاستفادة من شعار الجناح بأن العقل المبدع مهم لتشكيل مستقبل مفيد للإنسان".

وقال ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء روسيا الاتحادية: "يعد إكسبو 2020 حدثاً دولياً، ونحن فخورون بأن روسيا تشارك بشكل كبير فيه. إنها فرصة عظيمة لإظهار الابتكارات في التقنية والعلوم والثقافة. وأعتقد أن إكسبو 2020 سيسهم في تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد أقيمت في إكسبو 2020، اليوم، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى روسيا: قيادة المستقبل"، إلى جانب فعالية الأعمال والتواصل، وعرض فني في ساحة الوصل، إلى جانب عرض موسيقي قدمته فرقة كوبان القوزاق، وهي واحدة من الفرق الفولكلورية الرائدة في روسيا.

وأقيم ضمن الاحتفال حفل موسيقي خاص على منصة اليوبيل، ضم عدداً من كبار الفنانين الروس، بما في ذلك المغنية يوليا فولكوفا، التي كانت جزءاً من الثنائي النسائي المتصدر لقوائم الأغاني "تاتو"، ونيليتو، نجم البوب والهيب هوب الشهير.

ويقع جناح روسيا المفعم بالحياة في منطقة التنقل، وقد حاز شعبية كبيرة لدى زوار إكسبو 2020، حيث يوحي تصميم خطوطه الأفقية الخارجية بمدى الإبداع في الداخل، ويقدم لمحة عن أعظم العقول المبدعة في البلاد، سواء في الموسيقى أو الفن أو الاختراع.