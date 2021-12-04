إدارة عمليات «إكسبو 2020 دبي» 200 عين ساهرة لخدمة الحدث الأروع في العالم

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

في جولة حصرية لصحيفة «البيان» ضمن مركز عمليات «إكسبو 2020 دبي» تعرفنا عن كثب على المركز الذي يشكل جهاز الأعصاب المركزي لموقع الحدث، حيث تتكاتف جهود مجموعة متكاملة تضم 31 جهة حكومية محلية واتحادية وشركات من القطاع الخاص في الإشراف على مجموعة من العمليات الحيوية وإدارة التنسيق والتواصل بين الفرق الميدانية ومختلف الجهات العاملة في موقع الحدث الأروع في العالم، وذلك بالاعتماد على ما يقارب 200 شخص تحت إشراف كوادر إماراتية متميزة، يعملون بروح الفريق الواحد مع فرق مناوبة على مدار 24 ساعة، ويشكلون معاً عيوناً ساهرة على أمن وسلامة وراحة زوار «إكسبو 2020 دبي».

تنتشر شاشات المراقبة على الجدار الرئيسي للمركز لتقدم صورة بانورامية مباشرة من مختلف الزوايا والمرافق، إلى جانب شاشات تعرض بيانات حيوية ومباشرة عن سير العمليات التي تديرها الفرق العاملة في المركز، بالاعتماد على أحدث التقنيات.

اتخاذ القرارات

وخلال الجولة، تحدثت «البيان» مع مجموعة من الكوادر الإماراتية العاملة في المركز، ومن ضمنهم فاطمة علوي نائب مدير العمليات ورئيس مركز عمليات «إكسبو 2020 دبي» التي أوضحت أن المركز حلقة وصل بين كافة الفرق العاملة في موقع «إكسبو 2020 دبي» بما يشمل عمليات المدارس، وعمليات الأمن والسلامة، وعمليات المشاركين الدوليين، وتكمن أيضاً أهمية المركز في إصدار المعلومات المهمة والتقارير اليومية مثل الموجز الصباحي والموجز المسائي والتقرير الفضي ليساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في موقع الحدث.

ولفتت إلى أن مركز عمليات إكسبو 2020 دبي في مفهوم القيادة والتحكم والسيطرة يأتي ضمن المستوى الفضي.

مركز فريد

ومن جانبها، أكدت هند المهيري نائب مدير عمليات «إكسبو 2020 دبي» أن مركز عمليات «إكسبو 2020 دبي» يعد امتداداً للجهود الجبارة التي يشهدها كل زائر من زوار الحدث، ويعد المركز فريداً من نوعه إذ إنه لا يضم فقط جميع أقسام إكسبو، بل يشمل أيضاً العديد من الجهات على المستوى المحلي في دبي والاتحادي على مستوى الدولة وذلك لضمان تقديم تجربة متميزة وممتعة لجميع الزوار.

وأوضحت المهيري أن دور مركز العمليات يكمن في تمكين وإعطاء الثقة للفرق الميدانية المتواجدة في الموقع، وهذا في المقابل ينعكس إيجاباً على تجربة الزائر حيث يؤدي جميع أفراد فرق العمل مهامهم على أتم وجه. وأضافت: الفرق الميدانية في «إكسبو 2020 دبي» هم عيوننا وآذاننا في الموقع ونحن صلة الوصل التي تربط بينهم وتنسق مع الجميع بخصوص المستجدات محلياً واتحادياً، على غرار توقع حدوث رياح قوية خلال ساعة عبر منصة الأرصاد الجوية في المركز، عندها نقوم بإعطاء تعليمات للفرق الميدانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة الزوار. وجميع هذه الجهود تسهم في تقديم تجربة ممتعة ومتميزة لجميع زوارنا في موقع «إكسبو 2020 دبي».

عمليات موحدة

فيما أكد الملازم أول محمد المرزوقي، مسؤول الأنظمة والكاميرات في غرفة العمليات المشتركة بـ«إكسبو 2020 دبي» أن غرف العمليات لها الدور الرئيسي في التحكم والسيطرة في أي فعالية فمن خلالها تتم السيطرة وتوزيع الموارد بالشكل الصحيح، لذلك ارتأت القيادة العامة لشرطة دبي إنشاء غرفة عمليات واحدة تضم جميع الجهات المعنية بتنظيم الحدث سواء كانت الجهات الحكومية أو الخاصة، الاتحادية والمحلية يعملون بشكل فريق واحد من خلال برنامج واحد وفق منظومة واحدة بكل سلاسة ويسر.

ولفت إلى أن موقع غرفة العمليات بحيث تكون بالقرب من موقع «إكسبو 2020 دبي» كما تم إيجاد غرف عمليات بديلة احتياطية وربط النظام الرئيسي مع أنظمة احتياطية أخرى، ويمكن من خلال الأنظمة المتوفرة في غرف العمليات مشاهدة موارد الشرطة في مواقعها بشكل مباشر مع تواجد شاشة تفاعلية تعرض سرعة الاستجابة المطلوبة بشكل مباشر، علماً بأن سرعة الاستجابة داخل نطاق إكسبو دقيقة واحدة وخارج نطاق «إكسبو» بقطر 10 كيلومترات ثلاث دقائق.

وأوضح المرزوقي أنه تم استخدام الأنظمة والكاميرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في موقع «إكسبو 2020 دبي» التي يمكن من خلالها تحليل جميع البيانات بشكل تلقائي، وإنشاء البلاغات للمختصين للتعامل معها، بحيث تتم متابعتها على مدار ساعة من قبل المعنيين.

منظومة متكاملة

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الله آل علي مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تقوم بدور أساسي في مركز عمليات «إكسبو 2020 دبي»، وذلك من خلال مركز عمليات التنقل، ويقوم المركز بتوفير منظومة نقل متكاملة متمثلة في مترو دبي وحافلات النقل العام بالإضافة إلى منظومة التاكسي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على ضمان انسيابية حركة الزوار من وإلى المعرض من خلال إدارة وتنظيم دخول الزوار إلى المواقف العامة المحيطة بالموقع وتوفير حافلات تنقلهم إلى بوابات «إكسبو 2020 دبي»، كما تسهم الهيئة في عمليات إدارة الحشود بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم شرطة دبي وإدارة الأمن التابعة لأمن المواصلات.

ولفت آل علي إلى أن الهيئة تحرص على تعزيز دور الأنظمة المرورية الذكية من خلال عدة مشاريع تضمن سهولة توفير المعلومات من ضمنها الشاشات الذكية المتوزعة في جميع الشوارع من وإلى موقع «إكسبو» وتوفير البيانات الفورية لضمان وصول الزوار بكل يسر وسلاسة إلى موقع الحدث.

تقنيات متقدمة

أما إيمان العوضي نائب رئيس الأمن الإلكتروني والتكيف في مكتب «إكسبو 2020 دبي»، فأشارت إلى أن موقع الحدث العالمي الضخم الذي تبلغ مساحته 4.83 كيلومترات مربع تتوزع في جميع أرجائه 13 ألف كاميرا وأكثر من 8000 نقطة وصول لاسلكية بشبكة الإنترنت «واي فاي» بالإضافة إلى 150 روبوتاً تتفاعل مع الجمهور وتجيب عن أسئلتهم وتشارك في فعاليات خاصة، كما يتمتع الموقع بشبكة اتصال تدعم خدمات شبكة الجيل الخامس 5G.

ولفتت إلى أن مركز العمليات التقني في «إكسبو 2020 دبي» يقوم بمراقبة البنية التحتية التقنية المتكاملة لـ«إكسبو» وأيضاً لشبكات الإنترنت بما يشمل شبكات الإنترنت واللاسلكية «واي فاي» وشبكة «تترا»، بالإضافة إلى أنظمة وتطبيقات إكسبو الذكية سواء تلك التي يستخدمها الجمهور أو المتخصصة في إدارة الحدث، بالإضافة إلى أنظمة الأمن والمراقبة وأنظمة المباني الذكية ومركز البيانات. ويقوم المركز بمراقبة جميع الأنظمة والبنية التحتية التقنية على مدار 24 ساعة ويعمل به 176 تقنياً ومهندساً في كل مناوبة متخصصين في عدة مجالات يقومون بدعم مدينة إكسبو بالكامل.

وأشارت العوضي إلى وجود 7 مراكز فرعية متوزعة في الموقع تقدم الدعم الفوري في حال حدوث الأعطال الفنية، كما يلعب المركز التقني دوراً مهماً وحيوياً ضمن مركز العمليات الرئيسي ويساعد في اتخاذ القرارات اللازمة في حال حدوث أي عطل فني يؤثر على تجربة الزائر أو تعطل إدارة عمليات الحدث، وأشارت إلى أن مركز عمليات الأمن الإلكتروني يعمل بدوره على مراقبة وحماية البنية التقنية جميع الأنظمة من مخاطر الأمن الإلكتروني والرصد والتصدي للهجمات الإلكترونية.

