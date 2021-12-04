الفريق المري يترأس الاجتماع الرابع للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي، الاجتماع الرابع للمجلس، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية والشركاء الاستراتيجيين والضباط، وذلك للاطلاع على المستجدات الخاصة بتأمين الحدث.

واطلع معاليه على الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الماضية والقرارات التي تم تنفيذها وتلك قيد التنفيذ، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الفرق والتواصل والتعاون المثمر، والعمل ضمن فريق واحد لإنجاح الحدث العالمي.

وتضمن الاجتماع عرضاً لمكتب إكسبو 2020 دبي حول عدد الزوار منذ افتتاح الحدث العالمي، وعرضاً لأمانة المجلس حول الجهود المبذولة من قبل كافة قيادات وزارة الداخلية، والتضامن في توفير العناصر البشرية للمساهمة في تأمين الحدث.

وفي ختام الاجتماع كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، المتميزين لشهر أكتوبر، من منتسبي وزارة الداخلية من فرق تأمين الحدث، مشيداً بجهودهم في التأمين وحرصهم على أداء المهام الموكلة لهم على أكمل وجه وبسرعة وإتقان.