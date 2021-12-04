ماهاراشترا الهندية تجذب استثمارات بملياري دولار في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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نجحت ولاية ماهاراشترا في جذب استثمارات بقيمة قاربت ملياري دولار أمريكي، على هامش مشاركة جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، وقد تم توقيع أكثر من 25 مذكرة تفاهم مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم الاستثمارية الموقعة من قبل إدارة الصناعات الهندية.

ووقعت مؤسسات مثل وزارة التنمية البشرية والتنمية الإدارية والمهارات والسياحة وتنمية المرأة والطفل ست مذكرات تعاون مع نظرائها العالميين.



وحسب بيانات كشف عنها جناح ماهاراشترا في إكسبو 2020 دبي، وافقت شركات معروفة من 6 دول، مثل اليابان، وسنغافورة، والسويد، وكوريا، وألمانيا، وإيطاليا، على الاستثمار في ولاية ماهاراشترا، وأبرمت الدولة مذكرة تفاهم مع مؤسسة إفريقيا والهند الاقتصادية للتجارة الثنائية والتعاون.



وقال أسلم شيخ، وزير الثروة السمكية والمنسوجات في ولاية ماهاراشترا: "لقد صنعت حكومة الإمارات التاريخ من خلال إقامة هذا الحدث الذي جمع دول العالم، وإنه لشرف كبير أن أمثل ولاية ماهاراشترا في مثل هذه المنصة الرائعة".



وأضاف: "نحن فخورون بكل هندي ساهم في نمو البلدين، كما تقدر ولاية ماهاراشترا التفاني والعمل الجاد الذي بذله أبناء شعبنا في تعزيز المكانة العالمية لكل من جمهورية الهند، ودولة الإمارات العربية المتحدة".