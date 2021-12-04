قائد شرطة أبوظبي يلتقي نائب مفوض الشرطة الأسترالية في إكسبو 2020

المصدر: وام

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي في جناح فزعة بإكسبو 2020 دبي بريت بوينتينج نائب المفوض بالشرطة الفيدرالية الأسترالية بحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة ابوظبي.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الشرطي والأمني وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجهتين.

كما حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وسعادة هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة.

