محمد بن راشد يلتقي رئيسي سريلانكا ونيجيريا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اليوم غوتابايا راجاباكسا، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في جناحها في إكسبو 2020 دبي، حيث أعرب سموه عن حرص دولة الإمارات على توسيع وتنويع قاعدة علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الصديقة القائمة على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم الشعوب وتطلعاتها.

من جانبه هنأ الرئيس السريلانكي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، مؤكداً فخامته المكانة المتميزة لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وما تمتلكه من إمكانيات وفرص ضمن مختلف القطاعات، وحرص قيادتها الحكيمة على تفعيل شراكات متنوعة بينها وبين مختلف دول العالم تقوم على أسس راسخة من التفاهم والتعاون المشترك.

وخلال زيارته لجناح جمهورية سريلانكا، المقام في منطقة الفرص، أطلع سموه على الجهود والتطورات التي تحققها سريلانكا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، بالإضافة إلى المجالات الثقافية، كما تعرف سموه على القطاعات الخدمية التي يعرضها الجناح وفي مقدمتها قطاعي تقنية الاتصالات والمعلومات، والسياحية، إلى جانب جهود الأبحاث والتطوير في سريلانكا، وما يروج له الجناح من منتجات مبتكرة وخدمات ابتكارية، والتي تنسجم جميعها مع التراث الثقافي الغني لجمهورية سريلانكا بما تتسم به من تنوع مناخي وسياحي.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لجناح الجمهورية النيجيرية في إكسبو 2020 دبي، الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث تناول اللقاء مناقشة كافة الموضوعات التي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات مع نيجيريا ومد جسور التعاون الفاعل مع هذا البلد الصديق بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبه أعرب الرئيس النيجيري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكدا حرص بلاده على تطوير تعاونها المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يدعم جهود التنمية في البلدين، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في ظل امتلاكهما للعديد من المقومات والفرص الواعدة على الصعد التجارية والاستثمارية والصناعية وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما المتبادلة.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، خلال زيارته لجناح جمهورية نيجيريا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، إلى شرح حول الصناعات الإبداعية والتاريخ الثقافي المتنوع للولايات النيجيرية المتعددة، وما ينعم به هذا البلد من قيم التنوع والثراء الثقافي، وما يمتلكه من موارد طبيعية ومحاصيل زراعية، إضافة إلى صناعات ومشاريع مستقبلية.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.