بالصناعة الإبداعية.. روسيا تستشرف قيادة المستقبل من إكسبو 2020

المصدر: البيان

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ضمن فعاليات اليوم الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، يواصل الجناح الروسي تنظيم فعالية "منتدى روسيا.. قيادة المستقبل" اليوم، في مركز دبي للمعارض، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء في قطاعات متنوعة منها ريادة الأعمال والصناعات الابداعية والتقنية وتطوير الابتكار من ضمنهم سيرغي سوبيانين عمدة العاصمة موسكو.



ويتضمن المنتدى الذي ينعقد خلال يومي الجمعة والسبت 3 و4 ديسمبر، عدداً من المواضيع الحيوية منها: الاقتصاد الإبداعي: من الشركات الناشئة إلى الصناعات الجديدة، وتصدير التكنولوجيا الروسية: شركات التكنولوجيا الروسية في سياق التكنولوجيا العالمية، مستقبل الطب: الدماغ البشري والذكاء الرقمي في قلب الاكتشافات العلمية.



وأشار القائمون على المنتدى إلى أن الصناعة الإبداعية تتفوق بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بمعدل يتراوح بين 12 و15 بالمئة سنوياً، وأن الصناعة هي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، حيث تم تصنيف عام 2021 السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة على الرغم من جائحة كوفيد -19. كما يُعد القطاع الإبداعي اقتصادا رئيسيا، ويضم مجموعة من المشاركين المختلفين ويتخطى الحدود الجغرافية، ويجذب المهنيين الشباب الذين سيكونون مسؤولين عن تشكيل مستقبلنا.



وقال أليكسي فورسي، رئيس قسم ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في موسكو: نعمل في إكسبو 2020 دبي على ترويج قطاع الابتكار الروسي، وكذلك في الكثير من الأحداث العالمية الكبرى، ونحن في الوقت الحالي نبني أساسيات هذا القطاع بالتعاون مع الجميع، ونعمل على تجارب لنساعد هذا القطاع في تحقيق المزيد من الازدهار.



وقال سلطان الريامي، رئيس عمليات الألعاب في مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: إن تطوير قطاع الابتكار يحتاج إلى البنية التحية الداعمة، والمنطقة الإعلامية توفور 54 في أبو ظبي وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حققت قدراً لا يُصدق من النجاح في القطاع الابتكاري خاصة بما يتعلق بالصناعة الابتكارية في قطاع السينما مع قدر لا يُصدق من الاستثمارات.



ويتطرق المنتدى إلى الخطوات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار في روسيا، لأنها كبرى دول العالم مساحة، وتحتل ثُمن مساحة سطح الأرض،

كما يناقش المجالات التي ربما تكون أكثر جاذبية لدول الشرق الأوسط الراغبة في التعاون مع المناطق الروسية.



وحول السوق الالكتروني وتسليم المشتريات قال مكسيم أكيموف الرئيس التنفيذي للبريد الروسي: إن "الشركات الروسية تعمل على تطوير شبكة تجارتها الالكترونية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات أن نصف سكان العالم يعيشون في بلدان يكون فيها اختراق التجارة الإلكترونية أكبر مقارنة مع روسيا".



ويتناول المنتدى تنوع الجغرافيا والتعداد السكاني والمناخ في روسيا، وكيف أنها توفر فرصا هائلة للشركاء المحتملين، وأن كل منطقة لديها شيء فريد لتقدمه ولها نقاط القوة التنافسية الخاصة بها. وسلط المنتدى الضوء على العديد من المناطق الروسية التي أنشأت مجمعات معاصرة في مجالات متنوعة منها السياحة والفن والتنمية المبتكرة والعلوم والتكنولوجيا.