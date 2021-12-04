مواهب مبهرة.. نجوم أصحاب الهمم تتلألأ في فضاء إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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بمواهب مبهرة، وأحاسيس مرهفة، وأزياء احتفالية تليق بيومهم، تلألأت نجوم المواهب الصاعدة للأبطال الصغار من أصحاب الهمم في فضاء إكسبو 2020 دبي؛ فغنوا ورقصوا وعزفوا وأطربوا حضوراً تفاعل معهم بشكل مذهل على مدى ساعة من الزمن أبرزوا خلالها مواهبهم، وعبروا عن طموحهم وأحلامهم، ضمن الاحتفالات باليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي استضافه الحدث الدولي وسط حضور نوعي من الزوار والمشاركين بالمناسبة.

وأبدع الصغير دينال في الغناء باللغة الإنجليزية، بينما رقصت أنيشكا على أنغام أغنيات عالمية وسط بهجة كبيرة من الحضور.



وتألقت "شايان"، ابنة التاسعة عشرة، في عزف الغيتار والغناء باللغة الإنجليزية، قبل أن يصعد أحمد الملا إلى المسرح، حيث قدم الشاب الإماراتي ما لم يتوقعه أحد بفقرة كوميدية (ستاند أب كوميدي)، أضحكت الحاضرين، وأبرزت قدرات هذه الفئة التي تملك الكثير من المواهب، ولا تحتاج سوى للرعاية والدعم.



وقالت رحيمة أمير علي، التي أشرفت على إنشاء مؤسسة (النجوم الصاعدة)، قبل نحو عامين، وباتت اليوم تقدم الدعم لما بين 30 و40 أسرة من أسر أصحاب الهمم في الدولة: "نحن عائلة كبيرة.. نقدم خدماتنا مجاناً، ونرحب بالجميع في إطار مساعينا المتوافقة مع مساعي الدولة لنشر ثقافة الدمج".



وأضافت: "أشعر بأننا محظوظون بشكل كبير لما تقدمه دولة الإمارات من دعم ومساندة لمبادرات مجتمعية مثل مبادرتنا، ولما يلاقيه أصحاب الهمم هنا من رعاية واهتمام".



وتابعت رحيمة: "كل ما نحتاجه هو أن تتغيير المفاهيم، وأن يقبل الناس هذه الفئة. وللأمانة، فإن الإمارات بلد في منتهى التسامح؛ رحبوا بنجومنا هنا ولا يسعنا إلا أن نشكر الدولة على ذلك".



واختتم الحفل الذي نظمته مؤسسة (النجوم الصاعدة) بجناح الفرص في إكسبو 2020 دبي، بتقديم أغنية جماعية على المسرح، ثم قدموا التهنئة لدولة الإمارات في عيدها الوطني الخمسين.

وأكدت رحيمة أمير علي: "لقد شعر نجومنا بأنهم من المشاهير هنا في إكسبو 2020 دبي، اليوم.. شعروا وكأنهم نجوم بحق، وهذا ما نبحث عنه لهم".

