وزير خارجية نيجيريا: إكسبو 2020 منصة لإعلام الناس عن حاضرنا ووجهتنا المستقبلية

المصدر: البيان

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أكد وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، أهمية مشاركة نيجيريا في إكسبو 2020 دبي، أول حدث دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يمثل منصة لإعلام الناس عن حاضرنا ووجهتنا المستقبلية، كما يعتبر فرصة لعرض إمكانات الأعمال والاستثمار في الدولة للعالم.

وقال: "من المهم أن نُظهر تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي هي أيضاً فرصة لعرض ثقافتنا، وإمكانات الأعمال في نيجيريا. ويجسد إكسبو 2020 الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك فهو يمثل منصة لإعلام الناس عن حاضرنا ووجهتنا المستقبلية".

وأضاف أونياما: "تُعد نيجيريا واحدة من أسرع دول العالم نموا من حيث عدد السكان. فبحلول عام 2050، ستكون ثالث أكبر دولة في العالم، ولذلك الآن هو الوقت المناسب لأي مستثمر للاستثمار في نيجيريا للاستفادة من إمكانات هذا البلد الكبير. وعلاوة على ذلك، سيمنحكم الاستثمار في نيجيريا الفرصة للتواصل مع الدول الأفريقية الأخرى".



وأشار جيفري أونياما إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قد شكلت أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، قياسا بعدد الدول المشاركة. وتربط الاتفاقية بين 1.3 مليار شخص في 55 دولة، مع إجمالي ناتج محلي بقيمة 3.4 تريليون دولار أمريكي.



وقال جيفري أونياما: "إن المشاركة في إكسبو 2020 تتيح الفرصة للعالم لمعرفة المزيد عن أفريقيا، والتعرف على إمكاناتها".



ويقع جناح نيجيريا في إكسبو 2020 في منطقة الفرص. وتحت شعار "ارتفاع القيمة"، يلقي الجناح الضوء على القطاعات الإبداعية والتقنية التي تقود الشباب ومستقبل البلاد، كما ويسلط الضوء على فرص الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والتصنيع، والتقنية، والصناعات الإبداعية.



واحتفلت نيجيريا بيومها الوطني في إكسبو 2020 في ساحة الوصل، في وقت سابق من اليوم، عبر عروض من الفرقة الوطنية النيجيرية، ومغنية الأفروبوب وكاتبة الأغاني الحائزة جوائز تيني.

