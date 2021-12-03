الرئيس النيجيري يشهد احتفالات بلاده بعيدها الوطني من إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت نيجيريا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، بحضور فخامة الرئيس النيجيري محمد بخاري، حيث تضمن الحفل عرضاً موسيقياً ومسرحياً أدته الفرقة الوطنية النيجيرية «ناشيونال تروب أوف نيجيريا» في ساحة الوصل.



وكان في استقبال فخامة الرئيس محمد بخاري، والوفد المرافق له وزير خارجيته جيفري أونياما، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي.



سعادة وفخر



وقال فخامة الرئيس محمد بخاري: «نحن سعداء بتواجدنا في إكسبو 2020 دبي الذي يعد أهم حدث دولي خلال السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ونفخر بأن نكون جزءاً من مشاركة دولية بهذا الحجم تركز على الابتكار والتقدم».



وأضاف: «يشارك الوفد النيجيري في هذا الحدث الدولي حاملاً آمالاً كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية، مع التأكيد للعالم على تصميمنا واستعدادنا للشراكة مع المستثمرين المعنيين في سعينا لمواجهة عدد من التحديات لجعل نيجيريا بلداً أفضل في كل المجالات».



شراكة استراتيجية



وأكد الرئيس بخاري إن نيجيريا تسعى جاهدة إلى أن تكون «شريكاً استراتيجياً مفضلاً للمجتمع العالمي»، وإنها حريصة على استكشاف الفرص لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للبلاد، لا سيما في مجالات الدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأعمال الزراعية، وتغير المناخ، وتمكين الشباب والمرأة، والبنية التحتية والتكنولوجيا.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي: «صُمِّم جناح نيجيريا، في (مدينة الفرص)، بشكل يُبرز النمو المتواصل على صعيد الإمكانات في دولة مزدهرة تعد واحدة من أكبر الاقتصادات وواحدة من أبرز الدول الصناعية في أفريقيا».



إسهامات نيجيريا



وأضاف: «من خلال شعاره (الارتفاع في القيمة)، يسلط الجناح الضوء لنا على أبرز إسهامات نيجيريا في العالم، ويلقي بظلاله على القطاعات الإبداعية والتقنية التي تقود الشباب ومستقبل البلاد. ويسلط جناح نيجيريا الضوء أيضًا على العديد من الفرص للاستثمارات الموجودة في القطاعات الرئيسة مثل الزراعة والمعادن الصلبة والتصنيع والصناعات الإبداعية، في حين أنها تعطينا أيضا نبذة عن طبيعتها الأصيلة ومواقعها الثقافية والتراثية النابضة بالحياة».



وتعتبر الفرقة الوطنية النيجيرية، التي أحيت حفل اليوم الوطني لبلادها، ويطلق عليها «ناشيونال تروب أوف نيجيريا»، وأُسسّت عام 1991، من أهم الفرق التي تعمل على تعزيز التراث الذي تزخر فيه نيجيريا، من خلال لوحات الموسيقى والرقص والدراما.