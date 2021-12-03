الهند تحتفل بعيد الاتحاد الـ50 للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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احتفل اليوم جناح الهند باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدّم مجموعة من العروض الثقافية التي تجسّد اندماجاً فريداً لثقافة الهند والإمارات العربية المتحدة.



وقال بيوش غويال وزير التجارة والصناعة، وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات ورئيس المجلس في راجيا سابها، في تغريدة على تويتر: «أتقدم بأطيب تمنياتي لقيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين. يشهد جناح الهند في إكسبو 2020 دبي على روابط الصداقة القوية والتعاون المكثف بين الهند والإمارات.. أتمنى للإمارات 50 سنة أخرى من السلام والازدهار».



رقصات



وستحتفل الهند بعيد الاتحاد الـ50 للإمارات في جناحها، حيث تُقدم مجموعات رقص مختلفة، وعروضاً متنوعة لتسليط الضوء على روح الهند الاحتفاليّة ودعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً للهند.



وهنأ سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات، الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وقال: «الإمارات العربية المتحدة هي من أكثر شركاء الهند قيمة. لطالما تشارك البلدان الالتزام بالانفتاح والتعايش السلمي والوئام الاجتماعي، وهي أسس تقوم على تقاليدهما الثقافية وقيمهما الروحية وتراثهما المشترك».



وستشمل العروض الثقافية مجموعات الرقص التي تقدم مزيجاً من الرقصات الهندية على أنغام الموسيقى العربية، والتي تمثل الجوهر الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها في الخمسين عاماً الماضية والتعايش السلمي للثقافات المتنوعة في دولة واحدة.