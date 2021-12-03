فيلم وثائقي لشرطة دبي احتفالاً بالـ50

المصدر: دبي - البيان

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شاركت شرطة دبي خلال الاحتفاء بأسبوع اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، بتنظيم عدة فعاليات وأنشطة في منصتها بجناح فزعة في «إكسبو 2020 دبي» تناولت من خلالها إنجازات وزارة الداخلية وشرطة دبي منذ التأسيس، ومساهمتهما الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة.



وعرضت شرطة دبي فيلماً وثائقياً في فعاليات «أسبوع اليوبيل الذهبي»، لطريقة حياكة العلم تطبيقاً للقرار الاتحادي رقم 4 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وصفاته، تحدث فيه رئيس قسم الأرشيف وأقدم الخياطين في مشغل الخياطة في شرطة دبي، عن أهم المعايير وأنواع القماش والقياسات الهامة للعلم الإماراتي.



أول نوتة



كما عرضت شرطة دبي، خلال أسبوع اليوبيل الذهبي، أول نوتة للسلام الوطني عزفتها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، ونسخة من القرار الاتحادي رقم 4 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وصفاته، وكذلك قطع قماش أصلية تم إحضارها خصيصاً في عام 1971 من المملكة المتحدة لاختيارها في حياكة علم الاتحاد.



وشهد الفعاليات اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ختام مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات «أسبوع اليوبيل الذهبي» الذي يحتفي بمرور خمسين عاماً على تأسيس وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في (جناح فزعة - وزارة الداخلية) في إكسبو 2020 دبي.



جهود



وثمن اللواء السويدي جهود موظفي شرطة دبي المشاركين في الفعالية لحرصهم على إبراز الدور التاريخي لشرطة دبي في خدمة الوطن ما ساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع على مدار الخمسين عاماً الماضية.



وخلال الختام، كرم اللواء السويدي في منصة شرطة دبي بجناح فزعة عدداً من الموظفين المتميزين ضمن مبادرة «نجم الأسبوع» لدورهم الهام في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد زوار إكسبو 2020 دبي.