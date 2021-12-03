روسيا تستعرض جهودها لتحفيز التصدير والابتكار

المصدر: دبي - بشار باغ

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استعرض المشاركون في «منتدى روسيا.. قيادة المستقبل» الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي أهم المبادرات والسياسات الحكومية الهادفة لتحفيز الصادرات الروسية إلى العالم، وبالأخص تلك القائمة على التقنيات المتقدمة والابتكار.



ولفت المتحدثون في المنتدى الذي تستمر فعالياته لغاية يوم غدٍ السبت إلى أن الحكومة الروسية طوّرت حزمة من السياسات والمبادرات الوطنية لتحفيز تصدير المنتجات والخدمات عالية التقنية ودعم الصناعات المعتمدة على الابتكار بالتوازي مع تعزيز دور ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصدير ودعم المشاريع القائمة على الأبحاث والتطوير، وتستهدف هذه السياسات مجموعة من القطاعات بدءاً بقطاع التقنيات المتقدمة والإلكترونيات والصناعات الإبداعية وصناعة المعدات الزراعية وغيرها.



وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على نظام العلامات الرقمية المتخصص في تتبع المنتجات رقمياً من مرحلة التصنيع وصولاً إلى مرحلة البيع للمستهلك، بما يشمل تغطية ورصد كل مراحل سلسلة الإنتاج.



فرص



وناقش المشاركون في المنتدى الفرص المتعددة التي تزخر بها روسيا في عدد من القطاعات والمشاريع بهدف تعزيز تبني التقنيات الجديدة وتطوير خدمات ونماذج عمل مبتكرة في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والسياحة وتقنية المعلومات والخدمات المالية بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية والتطوير الحضري.



وشهد المنتدى تسليط الضوء على تطور قطاع تقنية المعلومات في روسيا من خلال استعراض مجموعة من كبرى الشركات الروسية العاملة في القطاع ومن ضمنها ياندكس و«ميل.رو» و«سبر» وغيرها، والتي باتت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد والمجتمع والاقتصاد، وبحث المشاركون إمكانيات التوسع الدولي لشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة من روسيا لتقديم منتجاتها وخدماتها المبتكرة إلى الأسواق العالمية والمنافسة مع نظيراتها من الدول الأخرى.



تعزيز الصادرات



ودعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز صادرات الصناعات الإبداعية الروسية في ظل ما يشهده القطاع عالمياً من نمو يتراوح من 12 لغاية 15% سنوياً، وبالرغم من تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي إلا أن الاقتصاد الإبداعي واصل دوره كمحرك اقتصادي رئيسي ومساهم حيوي في التنمية المستدامة.