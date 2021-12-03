محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان في "إكسبو 2020" توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وفرنسا تسهم في تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها الجانبان ـ في معرض " إكسبو 2020 دبي " ــ التالي : 1 ــ مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية.. وقعها معالي خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، ومعالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

2 ــ مذكرة تفاهم بين شركتي " مبادلة للاستثمار " و "BPI France "..وقعها معالي خلدون خليفة المبارك ومعالي نيكو لا دوفورك الرئيس التنفيذي لشركة " بي بي أي " الفرنسية.

3 ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا..وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

4 ــ اتفاقية تعاون بين " أدنوك " و " توتال للطاقة ".. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة " الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها " العضو المنتدب لـ " أدنوك ".. ومن الجانب الفرنسي باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة.

5 ـــ عقد بين " بروج " و " تيكنب" لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمي لتوسعة مشروع " بروج 4 " .... وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها " العضو المنتدب لــ " أدنوك " و أرنو بيتون الرئيس التنفيذي لشركة تيكنب.

6 ــ مذكرة تفاهم بين " مصدر" و "إنجي" حول تحالف إستراتيجي..وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة شركة مصدر وكاثرين ماكجريجور الرئيس التنفيذي لشركة إنجي.

7 ــ اتفاقية شراء طائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات و" Dassault Aviation " ..وقعها سعادة طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة توازن الاقتصادي وإيريك ترابير الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران.

8 ـــ اتفاقية بشأن تزويد معدات أسلحة رافال بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات وشركة " MBDA " وقعها سعادة طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة توازن الاقتصادي و إيريك برينجر الرئيس التنفيذي لــ " MBDA ".

9 ــ اتفاقية شراء طائرات عمودية H225M وخدمات ذات الصلة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية و" Airbus Helicopters " .. وقعها سعادة طارق الحوسني و برونو إيفن الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للطائرات العمودية.

10 ــ مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ..وقعها سعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة وومعالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

11 ــ التعديل على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية بشأن متحف اللوفر أبوظبي والموقعة في 6 مارس 2007 ..وقعها معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي روزلين باشلو وزير الثقافة الفرنسي.

12 ــ " خطاب نوايا " بشأن التعاون في مجال استكشاف القمر بين " مركز محمد بن راشد للفضاء " و المركز الوطني للدراسات الفضائية " في فرنسا ..

وقعها المهندس سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء و فيليب بابتيست رئيس المركز الوطني الفرنسي.

13 ـــ مذكرة تفاهم بين " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " وشركة " الكتريسيتة دو فرونس " في مجال الطاقة النووية وقعها سعادة محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجون بيرنارد لوفي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـلشركة الفرنسية.