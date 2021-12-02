جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي يحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: وام

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احتفل الجناح الوطني لدولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي اليوم بعيد الاتحاد الخمسين في إطار احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.

حضر الاحتفال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوّض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب والمفوض العام لجناح الإمارات، ومعالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي.

وشارك في الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين مفوّضون عامون لـ ١٥٠ جناحاً في إكسبو 2020 دبي والضيوف والزوّار من جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن جناح الوطني في إكسبو 2020 دبي يروي قصة الإمارات "موطن الحلم والإنجاز" ويقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية حيث تم تصميمه على هيئة "صقر الريادة" الذي يتأهب للتحليق في آفاق المجد والتميز ليجسد القيم التي قامت عليها الدولة ويعكس الأهداف الطموحة لرحلة حافلة بالعمل الجاد والتفاني والعطاء سخرت فيها الإمارات كل الإمكانات لبناء الإنسان القادر على امتلاك زمام مستقبله والمتمكن من تحويل طموحاته وتطلعات وطنه إلى نجاحات يفاخر بها العالم.