لاعبو شباب الأهلي يزورون «إكسبو»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، بزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتجول لاعبو الفريق بين أجنحة الدول المختلفة المشاركة في المعرض. كما تعرف اللاعبون على ما تضمه الأجنحة من المعالم التاريخية والحضارية والثقافية لشعوب العالم، إضافة إلى أهم الابتكارات والرؤى التي تسهم بها في صياغة المستقبل.

وتابع اللاعبون خلال الزيارة، عدداً من الفعاليات، واستمعوا إلى شرح مفصل من المسؤولين عن الأجنحة، وأبدوا سعادتهم الكبير بزيارة المعرض العالمي، والذي يعبر عن تمازج الثقافات والحضارات على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما قام عدد من اللاعبين بنشر مقتطفات ولقطات من الزيارة عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وأعربوا من خلالها عن سعادتهم بتلك الزيارة، والتي جاءت في توقيت عدم وجود مشاركات رسمية للفريق. ويعكس معرض إكسبو 2020 دبي، الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة وبناء المستقبل، ويؤكد حرصها على مد جسور التعاون مع كل الدول، لتعزيز فرص التطور، واستثمار العقول، من أجل عالم يسوده الخير والنماء.