مونديال الشطرنج.. التعادل «كلاكيت رابع مرة»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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حكم التعادل الجولة الرابعة لبطولة العالم الفردية للشطرنج بين النرويجي ماغنوس كارلسن، حامل اللقب، والروسي إيان نيبومنياتشي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي وافتتح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الجولة الرابعة، في مركز المعارض بإكسبو 2020 دبي، أول من أمس، بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وناصر آل رحمة الأمين العام لمجلس دبي الرياضي. وتستمر بطولة العالم الفردية للشطرنج، التي انطلقت الجمعة الماضي حتى 16 ديسمبر الجاري، وتقام على 14 جولة ويبلغ مجموع جوائزها المالية مليوني يورو. وجاءت الجولة الرابعة أسرع مما كان يتوقعه خبراء الشطرنج، حيث حسمت في ساعتين ونصف وحاول إيان نيبومنياتشي مفاجأة كارلسن باعتماد طريقة «بيتروف» الدفاعية لكن بطل العالم بدا جاهزاً لأي تكتيك من النجم الروسي.

ويعد بيتروف أحد أبرز مدربي الشطرنج في العالم وأحد منظري اللعبة، بالإضافة إلى فوزه بالعديد من البطولات المفتوحة عالمياً، ويرى بيتروف أن البساطة هي مفتاح التنفيذ المثالي.

تقاليد

وقال كارلسن الذي احتفل بعيد ميلاده الـ31، أن منافسه اعتمد طريقة وصفها بالخطرة نوعاً ما معرباً عن عدم رضاه باستمرارية التعادل، وقال في تصريحات صحافية: «سبق أن تعرضت لذات الضغوطات عامي 2016 و2018، بالبقاء في حالة التعادل لفترة طويلة، خصوصاً أن احتمالية الوقوع في الخطأ واردة بنسبة كبيرة كما هو الحال اليوم، إذ يجب عليك أن تضغط أحياناً على المنافس، وتفاجئ خصمك في أوقات تكون مواتيه لك ووضعك آمن على الرقعة». من جهته قال إيان نيبومنياتشي: أهمية التقاليد في لعبة الشطرنج كبيرة حقاً، يجب ألا تحاول جعل منافسك يلعب بشكل أفضل حتى لا يكسر عملك، أعتقد أن استمرار التعادل نتيجة عادلة إلى حد ما.

الحسم

وأكد حكمنا الدولي مهدي عبد الرحيم، حكم البطولة، أن حسم الجولات الأربع السابقة بالتعادل نتيجة طبيعية باعتبار أن اللاعبين صديقان ويعرفان بعضهما جيداً وسبق أن لعبا معاً ما يقرب من 100 مباراة، حيث يعرف كل منهما طريقة تفكير الطرف الثاني، مشيراً إلى أنه بنهاية النقلة 33 في الجولة الرابعة تكرر الوضع 3 مرات، ما دفع كارلسن، الذي كان يلعب باللون الأبيض إلى طلب التعادل.

ويحسم اللقب في حال حصد أحد اللاعبين 7.5 نقاط، وفي حال استمر التعادل 7-7 يحتكمان إلى مباراتين بنظام الشطرنج السريع وفي حال التعادل مرة أخرى سيلعبان مباراتين بنظام الشطرنج الخاطف بحد أقصى 10 مباريات بنظام الخاطف وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة بعد إجراء عملية القرعة سيحصل اللاعب الأبيض على 5 دقائق والأسود على 4 دقائق، وفي حال التعادل يفوز الأسود.