زيارة مانشيني لـ«إكسبو» تتصدر عناوين الصحف الإيطالية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تصدرت زيارة روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بطل يورو2020 لـ«إكسبو 2020 دبي»، العناوين في القنوات التلفزيونية والصحف الإيطالية مثل «تي جي وكوريري ديلو سبورت و«تي جي سبورت»، كما تناولت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا زيارة المدرب العالمي لموقع الحدث العالمي. وزار مانشيني (57 عاماً) برفقة زوجته عدداً من المعالم السياحية في موقع الحدث وعدداً من الأجنحة في مقدمتها جناح إيطاليا، وجناح المملكة العربية السعودية، وجناح المرأة، وجناح الإمارات والتقط بعض الصور في ساحة الوصل. كما حرص عدد من موظفي الأجنحة والزوار على التقاط صور سيلفي مع مانشيني الذي قاد إيطاليا للتتويج بلقب كأس أوروبا للأمم للمرة الثانية في تاريخها بعد غياب 53 عاماً، معربين عن سعادتهم بلقاء أحد أبرز المدربين في العالم بين أحضان «إكسبو 2020 دبي».

من جهته، عبر مانشيني عن إعجابه بجناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أنه يليق بسمعة إيطاليا العالمية وحضارتها العريقة وبثقافتها ووصفه بالمناسب لمكانتها. وقال المدرب الإيطالي: إنها المرة الأولى التي يزور فيها إكسبو، واصفاً الحدث بالرائع، وأضاف: لقد زرت جناح السعودية الرائع، وجناح إيطاليا جميل والمكان ملهم. وحول ما إذا كان زار إكسبو ميلانو في 2015 وأوجه التشابه بينه وبين إكسبو دبي، قال المدرب العالمي: نعم لقد زرت معرض ميلانو منذ 6 سنوات، كان الأمر مختلفاً تماماً، كل معرض هو تجربة مختلفة ويركز على تجارب مختلفة. وعن زيارته لجناح المرأة وماذا يمكن فعله لتحقيق التوازن بين الجنسين في الرياضة وكرة القدم تحديداً، قال مانشيني: إنه جناح جميل للغاية ومهم لنا جميعاً وللمستقبل، لقد شاهدت العديد من المباريات في كرة القدم للسيدات في المنطقة وأعتقد أنها تحسنت كثيراً عن السابق.

سعادة

وأكد المدرب الإيطالي أنه يرتبط بعلاقة قوية مع الإمارات ولديه العديد من الأصدقاء، مشيراً إلى أنه زار الدولة عدة مرات ويقضي بها أغلب فترات إجازته خاصة في فترة الشتاء وقال: جئت إلى الإمارات مرات عديدة وأنا أحب هذا البلد، الآن سأذهب لزيارة جناح الإمارات أنه سيكون جيداً، لأنني شاهدت مقطع فيديو وأنا متحمس جداً للذهاب إلى هناك. وحول كيفية جعل العالم مكاناً أفضل من خلال كرة القدم والرياضة، قال المدرب الإيطالي: أعتقد أن ذلك يعتمد علينا جميعاً، يمكن أن تحسن كرة القدم العالم، والرياضة لحظة رائعة يمكن أن تنشر السعادة بين الجميع. ورفض المدرب الإيطالي الحديث عن المباراة المهمة التي سيخوضها فريقه ضد مقدونيا الشمالية في مارس المقبل ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.