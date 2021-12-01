بلقيس تمزج الأصالة والحداثة في أغنية "عام الخمسين"

المصدر: البيان

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أطلقت الفنانة الإماراتية بلقيس مع الفنان الإماراتي عبدلله النعيمي اليوم الأربعاء 1 ديسمبر، أغنية "عام الخمسين" بإشراف مجموعة إينوك، وتم تصوير العمل الفني المميز في جناح إينوك في إكسبو 2020 دبي.

الأغنية الجديدة من كلمات محمد سعيد حارب، وألحان أدهم، وتوزيع محمد عصمت؛ وهو فكرة إماراتية مميزة، تجمع الأصالة والحداثة.

وقالت بلقيس تعليقاً على الحدث: مشاركتي كل عام باحتفالات اليوم الوطني الإماراتي تزيدني شرفاً وسعادة؛ ووجودي في إكسبو 2020 دبي وتصويري مشروعاً وطنياً بمناسبة عام الخمسين يشعرني بالفخر والاعتزاز، خاصة في حدث ضخم وعالمي مثل إكسبو 2020 دبي، وإن شاء الله شعب الإمارات وجميع العرب والمقيمين في الدولة بألف ألف خير.

وأكدت أن وجودها اليوم في جناح إينوك في إكسبو 2020 دبي يشعرها بالفخر والاعتزاز والسعادة، خصوصاً أن للأغنية وقعاً كبيراً جداً من خلال الكلمات واللحن.

وأضافت: هذه المناسبة مختلفة عن باقي المناسبات؛ ففي كل عام نفرح باليوم الوطني؛ لكن هذه السنة نحن سعداء أكثر لأننا نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وبالإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية والإنجازات التي ستتحقق خلال الخمسين عاماً المقبلة، وسعداء أيضاً لأننا في مكان يجمع التكنولوجيا والأفكار الخلاقة والجديدة.