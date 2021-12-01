نجوم البحرين يزينون ثالث "جلسات إكسبو" الغنائية

المصدر: البيان

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يفتح إكسبو لزواره نافذة على الإيقاعات الموسيقية الخليجية ذات الشعبية الكبيرة، التي سيقدمها لزواره بنكهة بحرينية مميزة ضمن الأمسية الثالثة من وصلات "جلسات في إكسبو" الغنائية، يوم 6 ديسمبر، على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.

يتأثر أسلوب الموسيقى في مملكة البحرين بخليط من الإيقاعات الموسيقية الأفريقية التي تمتزج بسلاسة مع النغمات الخليجية ذات الإيقاعات المتعددة والفريدة من نوعها، ويُحيي الجلسة اثنان من ألمع نجوم الخليج، هما الفنان محمد البكري والفنانة مشاعل، لاستعراض هذا النوع الفريد من الموسيقى العربية التقليدية، الذي يحلق بالجمهور في سحر الخيال بنغماته الطربية والرومانسية.

حيث يتأهب الفنان محمد البكري، الذي يستلهم الفلكلور اليمني والسعودي في أغانيه، لتقديم مجموعة من أجمل الأغاني الخليجية التي تحتفي بإرث عمالقة الغناء الخليجي قديماً، ولا يسعه الانتظار لتقديم هذا النوع الفريد من الموسيقى على مرأى ومسمع من العالم، حيث حققت النسخة الخليجية من أغنية بوب مارلي الشهيرة "نو ومان، نو كراي" بعد أن غناها محمد البكري على طريقته الخليجية بصحبة فريق كورال رجالي، انتشاراً كبيراً في 2017، وحققت 2.2 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

وقال الفنان محمد البكري: "تجتمع جنسيات كثيرة تحت سقفٍ واحد تحمل إلى العالم أجمع رسالة سلام ومحبة، ويوفر لي إكسبو 2020 دبي الفرصة لتقديم فني إلى أناس ينحدرون من ثقافات مختلفة".

وتؤمن الفنانة مشاعل التي تصف الأغاني التي تقدمها، بأنها مزيج يجمع بين الإيقاعات المصرية والخليجية، بأن جوهر الثقافة الموسيقية العربية والخليجية يكمن في رسالتها الداعية للسلام.

وتقول مشاعل: "يأتي ملايين الزوار من شتى بقاع العالم لزيارة إكسبو 2020، وأنا أتطلع من خلال حفلاتي الموسيقية إلى مشاركة الثقافة والتقاليد الأصيلة التي يزخر بها عالمنا العربي مع جمهور هذا الحدث الدولي الكبير".

تقام النسخة الثالثة من أمسيات جلسات في أكسبو على منصة اليوبيل في 6 ديسمبر من الساعة 20:30 إلى الساعة 22:30 بتوقيت دولة الإمارات، والدخول مجاني لحاملي تذاكر إكسبو 2020، ولكن يُنصح رُواد الحفل، بالوصول مبكرا نظرا لمحدودية الأماكن.