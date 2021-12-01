زوار إكسبو 2020 دبي يهنئون الإمارات: "يوبيل ذهبي" سعيد لأرض التسامح والمحبة

المصدر: البيان

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هنأ زوار إكسبو 2020 دبي، القادمون من شتى أرجاء العالم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمناسبة احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لإعلان الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ الزوار الذين التقاهم فريق إكسبو للخدمات الإخبارية جميع المواطنين والمقيمين بقدوم هذه المناسبة الغالية، مؤكدين أن دولة الإمارات استطاعت، وخلال فترة وجيزة من تأسيسها، أن تضرب للقاصي والداني نموذجاً يُحتذى به في شتى دروب النجاح وعلى كافة الصعد الحضارية والاقتصادية والعمرانية والعلمية والمجتمعية.

وأوضح الزوار أن دولة الإمارات استطاعت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، تحقيق أعلى معدلات الرفاه لأبناء شعبها، لافتين إلى حجم الاستقرار والأمن وسيادة القانون والمساواة والعدل والتسامح والمحبة التي تسود بين جميع سكانها، ما جعلها رابع أفضل وجهة عالمية للعيش والإقامة لمختلف الجنسيات.

يقول الدكتور سعيد البيّات من المملكة العربية السعودية: "أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة احتفال الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومرور 50 عاماً على قيام الدولة".

وأضاف: "يبهرني حجم الإنجازات الحضارية والعمرانية والتغيير الكبير الذي طرأ على الدولة منذ زيارتي الأولى لها في الثمانينات وزيارتي الآن، وهو ما يعكس الإرادة الحديدية لعيال زايد، وإصرارهم على تحويل المستحيل إلى حقيقة".

وهنأت المواطنة موزة سيف الكعبي من إمارة أبوظبي، أصحاب السمو حكام الإمارات، وقالت: "الإمارات في القلب، ولن نستطيع أن نرد جزءاً ولو بسيطاً من جميل الدولة علينا، وما تحقق من إنجازات في شتى القطاعات هو فخر لأبناء الإمارات ولجميع العرب".

وقال فيليب شافش من البرتغال: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها دولة الإمارات، وشعرت بسعادة غامرة عندما علمت أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام الدولة يصادف وجودي هنا، للاستمتاع بالفعاليات المذهلة التي سيتم تنظيمها بهذه المناسبة".

وقال راشد الشامسي من إمارة أبوظبي، إن الاحتفال باليوم الوطني الخمسين دولة التسامح والمحبة، بمثابة عيد لكل مواطن ومقيم على أرضها".

فيما أعرب لويس سايدا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، عن سعادته البالغة بالمجئ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الإمارات واجهة حضارية مشرّفة للشرق الأوسط، وبلد تسود فيه قيم التسامح والأمن والأمان، ويستحق العيش فيه.

وقالت لارين تياس من أستراليا: "أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيسها، فهي بلد يستحق كل التقدير والاحترام، لما تتمتع به من سمعة طيبة على الصعيد العالمي في شتى المجالات".

وأكد يوسف التميمي من إمارة أبوظبي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استطاع بحنكته السياسية أن يجمع أبناء الإمارات تحت علم الاتحاد، ويوحد كلمتهم ويقودهم إلى سلم الإنجازات ليواصلوا بناء مجد وطنهم بسواعدهم.

وقال أحمد فاضل من جمهورية مصر العربية: "أهنئ دولة الإمارات بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي في ظل الإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل عزيمة وإصرار أولاد (زايد الخير)، كل الحب للإمارات قيادة وشعباً وتمنياتي بمزيد من التقدم والرخاء لبلدي الثاني".

وقال محمد شاهين من العراق: "إن دولة الإمارات وطن كبير يستحق الاحترام والتقدير، وحكومتها تضرب يوماً بعد يوم أروع الأمثلة في القيادة السياسية"، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات في شتى القطاعات خلال الخمسين عاماً الماضية هو فخر لنا جميعاً".

وقال أحمد هارون من إمارة الفجيرة: "نحتفي اليوم بالعزيمة القوية والحكمة السديدة التي تحلى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وآباؤنا المؤسسون في إرساء دعائم الدولة والجهود التي بذلها أبناء الوطن، ما ساعد في نهضتها وتطورها اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً وتبوأها لمكانة مرموقة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة".