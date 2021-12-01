تذاكر إكسبو مجاناً للقادمين إلى الإمارات عبر منافذ دبي

المصدر: البيان

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في إطار الاحتفال بالعيد الخمسين للاتحاد، يقوم مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بمنح تذاكر "إكسبو 2020 دبي" بالمجان لجميع القادمين للدولة من مختلف منافذ دبي البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من اليوم (الأربعاء) ولمدة أسبوعين، في مبادرة هدفها الترحيب بزوار الدولة في هذه المناسبة الغالية المتمثلة في اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتعريفهم بأهمية حدث عالمي كبير تستضيفه الدولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وهو معرض إكسبو، واطلاعهم على أبرز الفعاليات الكبرى التي تنظمها إمارة دبي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعديد من الخطوات السابقة للمجلس في ذات السياق، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لضيوف دبي لزيارة واحدة من أكبر الفعاليات العالمية والتي تعقد في الإمارة حتى نهاية مارس 2022، وتمنحهم نافذة جديدة للاطلاع على إنجازات دولة الإمارات وتاريخها كذلك ثقافات وابتكارات 192 دولة اجتمعت في دبي ضمن معرض إكسبو، ومساعدة الضيوف على قضاء أوقات متميزة تبقى عالقة في ذاكرتهم ينقلونها إلى الأهل والأصدقاء عند عودتهم لبلدانهم.

ويأتي منح تذاكر اكسبو مجاناً للقادمين من سياح و مقيمين ومواطنين عبر جميع منافذ دبي البرية والبحرية والجوية، بالعيد الخمسين للاتحاد كخطوة منسجمة مع التوجهات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي، كوجهة عالمية للسياحة والأعمال والإقامة، نظراً لمقومات الأمن والأمان التي تتمتع بها الإمارة، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الزاخرة بالفرص لمجتمعات الأعمال، إلى جانب تبوأ دبي مكانة عالمية متميزة في تقديم أجود أنواع الخدمات وأرقاها.

ويسعى المجلس إلى تعريف الزوار بأهم الفعاليات التي تنظمها الإمارة، بغرض اطلاعهم على القدرات التنظيمية الكبيرة التي تميزها، فضلاً عن تعريفهم بالمنجزات الكبيرة التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاما الماضية، وتشجيعهم على زيارة الوجهات السياحية والمرافق الخدمية، لضمان نقل الصورة المشرقة التي تزين دولة الإمارات ودبي.

وتراعي كافة الفعاليات التي تنظمها دبي على تنوع أحجامها، وعدد زوارها، تطبيق الإجراءات الوقائية بأسلوب دقيق يكفل السلامة لكافة المتواجدين في المكان، عملاً بالتدابير الموصى بها من مختلف الجهات المختصة، وبتعاون كبير من قبل الجمهور الذي يبدي دائما وعيا رفيع المستوى بأهمية اتباع تلك التدابير في مختلف الأوقات حفظاً لسلامة الجميع.

ويعمل مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية ضمن استراتيجيته هدفها تعزيز السمعة المؤسسية والأمن المجتمعي لدبي، وتعميق الولاء والانتماء الوظيفي، وتحسين علاقات المتعاملين، وتعظيم الاستفادة من الموردين والشركاء الاستراتيجيين، ومواصلة تطوير جودة الأداء وتعزيز كفاءة الكوادر الوظيفية، والاستمرار في تقديم أعلى معايير الخدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.