سيف بن زايد يزور الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جناح جمهورية مصر العربية المقام بمنطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي.

واستمع سموه من الدكتور خالد ميلاد رزيق مدير الجناح المصري ومسؤولي الأقسام في المعرض لشرح حول ما يتضمنه الجناح من المعروضات الأثرية من بينها التابوت الفرعوني والنقوش والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية التي تظهر أصالة التاريخ المصري والرؤية الجديدة المستقبلية و تراث وثقافة مصر إلى جانب المشاريع المصرية العملاقة الحالية.