الإمارات وكازاخستان توقعان اتفاقيات بـ6 مليارات دولار في الطاقة المتجددة

المصدر: وائل اللبابيدي، تصوير: إبراهيم صادق

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وقعت الإمارات وكازاخستان في إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأربعاء) ثلاث اتفاقيات بقيمة 6 مليارات دولار تتضمن إنشاء شركة قابضة للطاقة بالاشتراك بين بين صندوق "سمروك كازينا"، وهو صندوق الثروة السيادية لجمهورية كازاخستان، وشركة "القابضة" ADQ للاستثمار، بالإضافة إلى بناء مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح بقوة إنتاج 2 جيجاوات ومحطات توليد بالطاقة الشمسية بقوة إنتاج 2 جيجاوات، بالإضافة إلى محطة إنتاج بالغاز الطبيعي بقوة 1 جيجاوات في كازاخستان خلال الأعوام الستة المقبلة، تعزيزاً لعلاقات الشراكة والتعاون المتميز بين الإمارات وجمهورية كازاخستان.

جاء الإعلان عن الاتفاقيات خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني اليوم الأربعاء الذي انطلق بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الكازاخستاني في إكسبو 2020 دبي، بحضور معالي "أسكار مامين" رئيس وزراء كازاخستان ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير الطاقة الكازاخستاني ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الإمارات لدى جمهورية كازاخستان، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.

وقال معالي "أسكار مامين" رئيس وزراء كازاخستان في كلمته، إن الإمارات وكازاخستان تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة في جميع المجالات حرص على تدعيمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بكافة مقومات تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف: "لدى الإمارات حوالي 40 مشروعاً في كازاخستان اليوم، معظمها في مجال إنتاج الطاقة، كما أن إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاختسان يصل إلى 4 مليارات دولار، ما يجعلها من أكبر شركاء التجارة"، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الجديدة ترفع حجم الإمارات في كازاخستان إلى 10 مليارات دولار.

وأفاد وزير الطاقة الكازاخستاني مخزوم ميرزاغعلاييف في تصريحات للصحافيين بأن الاتفاقيات تتضمن الاتفاقيات محورية لتحقيق أهداف كازاخستان في رفع حصة الطاقة المتجددة في الطاقة المستهلكة في كازاخستان من 3% إلى 15% بحلول 2030 وخفض اعتماد كازاخستان على الفحم من 70% إلى 40%، وبما تتماشى مع رؤية الجمهورية لأن تكون حيادية الكربون بحلول 2060.

وتحدث معالي سهيل بن محمد المزروعي في كلمته عن العلاقات الاستراتيجية النموذجية بين الإمارات وكازاخستان، قائلاً: "إن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان تقوم على أسس ثابتة من المشاريع المشتركة الناجحة، المبنية على الثقة المتبادلة والدعم والاستثمار مما يؤدي إلى تزايد الفرص والحلول العملية والنتائج الملموسة".

وأضاف: إنه "بين عامي 2016 و2020، زاد إجمالي التجارة غير النفطية بين بلدينا زيادة كبيرة، من 246 مليون دولار في عام 2016 إلى 470 مليون دولار عام 2020".

وتابع: إن "إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى كازاخستان بلغ حوالي 2 مليار دولار بين الفترة 2003 و2020، مما يسلط الضوء على الشراكات المتنامية والصداقة بين بلدينا، واستمرت جهودنا المشتركة عام 2021، في النمو على الرغم من الوباء العالمي، وتمثلت في استمرار الدعم الثابت الذي تلقيناه من كازاخستان داخل المجتمع الدولي والمنظمات المتعددة الأطراف وتسهيل السفر بدون تأشيرة لمواطني بلدينا، والاستثمار الجاري في مشاريع البنية التحتية".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً تهدف إلى دعم مشاركة المستثمرين الإماراتيين في مجال البحث والاستكشاف واستخراج الموارد المعدنية داخل كازاخستان، وبينما نبحث عن فرص جديدة للتعاون من الضروري أن تواصل حكومتنا العمل عن كثب لتحقيق أهدافنا المشتركة".