فعاليات نوعية في إكسبو 2020 حتى 4 ديسمبر.. تابعوها

المصدر: البيان

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يحتضن إكسبو 2020 دبي، مجموعة من البرامج والأحداث والفعاليات النوعية الضخمة، بدءاً من اليوم (الأربعاء) وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لكازاخستان

-10:15، ساحة الوصل



منتدى التجارة والاستثمار الكازاخستاني

-استكشف بيئة الأعمال في كازاخستان وفرص الاستثمار هناك

-09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة (1A)، (1B) بالمجمع الجنوبي.



مؤتمر علوم الطاقة والاستدامة

-تتصدر جمهورية التشيك مجموعة من الدول التي تقدم حلولا جديدة للطاقة في إكسبو 2020، من بينها مصادر الطاقة المستدامة، وطرق تخزين الطاقة، وإدارة الأنظمة الذكية، والتنقل النظيف، وإنتاج الهيدروجين، والمفاعلات المعيارية.

-10:30-13:00، مدرج تيرّا



رؤى ورحلات

-بحضور معالي كلار ماري دنكان ويا، سيدة ليبريا الأولى.

-11:00-12:00، جناح المرأة



مئة أسطورة عالمية – احتفال دبي سيفنز

-15:00-16:00، أوسي بارك

-19:30-20:30، غاردن أُن وان: سبورتس لاونج



بنك الإمارات دبي الوطني - اليوم الوطني "فعالية الكوكبة النجمية"

-بنك الإمارات دبي الوطني سجل باسمه كوكبة من سبع نجوم على شكل علم دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن للحضور مشاهدة مقطع فيديو للكوكبة، أما من يريدون رصدها عن كثب، تتاح لهم أيضا فرصة الرصد بواسطة التلسكوب. ومن بين المتحدثين في الفعالية الدكتور حسن الحريري، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للفلك.

-19:00- 19:30، منتدى الفرص



أداء الروبوت أوبتي لاستعراض العيالة

-يؤدي 12 "روبوت أوبتي" استعراض العيالة احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

-تستمر الفعالية حتى 4 ديسمبر، ويقدم العرض كل ساعة بعد الساعة 15:00، حديقة الثريا أمام كيلز، حديقة اليوبيل.



العرض الأول لـ "رحلة الخمسين"

-عرض ضمن احتفال إكسبو 2020 باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

-يضم هذا العرض المسرحي ما يزيد على 200 فنانا من بينهم ممثلون عن الدول المشاركة. رحلة رائعة تجسد قصة دولة الإمارات والتقدم الذي أحرزته على مدار الخمسين عاما الماضية، وقيّمها التي لاتزال تميزها.

-19:00-19:40، ساحة الوصل



مهرجان ليبيريا الثقافي

-حفل موسيقي حي

-أداء فريد يجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيريا

-22:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



2 ديسمبر

اليوم الوطني لدولة الإمارات

-مراسم رفع العلم، إلقاء كلمات، الأطفال تؤدي النشيد الوطني، الوسمي يقدم فقرة فن "العازي"، الساعة 10:15، ساحة الوصل

-فرقة موسيقى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية، 10:45-11:30، من شارع الأفق إلى ساحة البحر

-استعراض "ألوان العلم"، 12:45-13:15، شارع الغاف

-عرض جوي "غرافتي مان" بأداء شرطة دبي، 14:00-14:10، ساحة الوصل

-عرض فرقة "الفرسان" الجوي، 16:00-16:30

-بث مباشر لمراسم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات منقولة من منطقة "حتا"،17:30-19:00، منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم

-رحلة الخمسين، 19:30-20:00، ساحة الوصل

-حفل المطرب عيضة المنهالي، 20:30-23:00 منصة اليوبيل.

-يُرجى زيارة منصة تواصُل للحصول على الجدول الكامل بالفعاليات والأنشطة



سلسلة الاستثناءات

-11:00-13:00، جناح المرأة



لقاء مع اللاعب جون ريجستر، الفائز بميداليتين فضيتين في دورات الألعاب البارالمبية

-2-4 ديسمبر، 09:00 -12:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



مهارات وتدريب مع فريق الرغبي الأسترالي "رغبي 7إس" وأساطير "والابيز"

-التدريب، 16:00-17:00

-الاستراحة والمرطبات، 17:00-17:15

-جولة في الجناح الأسترالي، 17:15-17:30



عرض موسيقي لكل من "سيلينا دا بيدادي" و "فوزيس دو كانتي" بمشاركة الفنانة "شيرين تهامي"

-21:00 -22:00



3 ديسمبر



اليوم الوطني لنيجيريا

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة – الفعالية الرئيسية

-15:00-17:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



حفل توقيع الأولمبياد الخاص

-10:30-11:30، منصة اللياقة البدنية العالمية





شاحنة الرياضة المتنقلة "شيزن-سبورت-ترَك"

-09:00-23:59، مساحة الفعاليات A، مركز الرياضة واللياقة البدنية



عرض رايزنغ ستارز

-17:30، منتدى الفرص



فعالية " أمثلة عن أصحاب الهمم في مجال وسائل الإعلام والابتكار من أجل ذوي الهمم"

-19:30، مسرح الفرص



"منتدى الاتحاد الروسي، قيادة المستقبل"

-10:00-17:30، القاعة 1C، مركز دبي للمعارض

-تدريب مع أساطير فريق اتحاد الرغبي الوطني الأسترالي "والابيز"

-10:15-11:15، أوسي سبورتس بارك



موسيقى من أجل الروح: معبد سوامينارايان أبوظبي

-10:00-10:30، جناح الهند



الاحتفال باليوم الوطني لنيجيريا

-14:00-15:00، الوصل



حلقة نقاشيّة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الفن من أجل أهداف التنمية المستدامة"

-15:00، #مركز الأمم المتحدة، يليها حفل موسيقي مع نجوم "ذا فويس كيدز"

-17:00 منصة البحر



موسيقى "نوي"

-19:00-21:00، جناح المغرب



محاضرة "سين إتيكيتاس"

-19:00-21:00، مدرج تيرّا



4 ديسمبر



اليوم الوطني لروسيا

-10:15، ساحة الوصل



موسيقى في الحديقة - فرقة كوبان القوزاق

-12:30 -13:30، الوصل



"منتدى الاتحاد الروسي، قيادة المستقبل"

-14:30-16:00 ، القاعة 1C، مركز دبي للمعارض



أمسية موسكو: دي جي كيدي، موسكو أكابيلا، يوليا فولكوفا، نيليتو

-19:30 - 23:00، منصة اليوبيل



المجلس العالمي | التطلّع إلى 2071: والاستعداد للـ 50 عاما المقبلة

-تأكيد الموقع في وقت لاحق

-15:00-17:00