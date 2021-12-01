"العيالة البحرية " تحتفي بعيد الاتحاد الـ 50 في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وائل نعيم، تصوير غلام كركر

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احتفاء بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت فرقة العيالة البحرية في دبي، عرضاً في ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي.

وقال بدر عبد الحكيم محمد قائد الفرقة لــ "البيان": إن «العيالة» تعتبر من أعرق الفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة، وهي فن جماعي يتضمن غناءً جماعياً، تبرز إبداع المشاركين في اللوحات الشعبية التي يقدمونها، للتعبير عن حب الوطن والانتماء لقيادته، حيث يتم تأدية «العيالة» في المناسبات الاجتماعية والوطنية، وتحرص دولة الإمارات على إبرازها وتقديمها في كل الاحتفالات داخل الدولة أو خلال المشاركات الخارجية، باعتباره فن أصيل وجزء من الإرث الفني والشعبي والهوية الوطنية للدولة.

وأضاف: "نقدم اليوم عروضاً احتفالا بمناسبة غالية على قلوب جميع المواطنين والمقيمين في الدولة، في إكسبو 2020 دبي لتعريف الزوار بأصالة الفنون الإماراتية الشعبية وهويتنا الثقافية الزاخرة بالفنون الشعبية، كما ستقدم الفرقة العرض الرئيسي غداً الخميس في موقع الحدث الدولي الكبير".

وأوضح أن "العيالة فن من الفنون التي تحتل مكانة خاصة في نفوس أبناء الإمارات وشعوب منطقة الخليج العربية، باعتبارها تعتمد في الأساس على اللحن الصوتي والإبداع الإنساني، ولا يستخدم في تلحينها الآلات الموسيقية، إنما تصدح بها حناجر الآباء والأجداد على مر العصور وتتضمن فنوناً حركية وغنائية متنوعة".

وتعكس العيالة الإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات وروح المروءة والشهامة التي تميّز الحياة البدوية، كما تعزز قيم الكرامة والشرف. أصبح هذا الفن رمزاً لهوية الدولة ووحدتها كونه يجسد القيم التراثية الأصيلة للثقافة الإماراتية.

وانتشر فن العيالة عبر الأجيال في دولة الإمارات وحظي بأهمية كبيرة، حيث أدرجته الـيونسكو عام 2014 ضمن "القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية".