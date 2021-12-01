غرفة الفجيرة تستعرض في إكسبو 2020 التطورات التنموية وفرص الاستثمار في الإمارة

المصدر: البيان

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استعرضت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في إكسبو2020 دبي، التطورات التنموية والصناعية والتجارية والسياحية في الإمارة، وما تشهدها من تحديثات في بنيتها التحتية ومرافقها الحيوية والسمات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة فيها.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة في إكسبو2020 دبي، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للسياحة والآثار ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية "فوز" ومطار الفجيرة الدولي، ندوة بعنوان " الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمار" للتعريف بالتطورات التنموية التي تشهدها الإمارة وذلك في إكسبو2020 دبي بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة.

حضر الندوة، أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وسرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس الغرفة وخميس محمد الزيودي أمين السر وسيف علي سيف العطر وياسر علي سيف العطرأعضاء مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة والكابتن سالم الأفخم الحمودي مدير منطقة الفجيرة للصناعة البترولية "فوز" والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وعدد من القناصل ومسؤولين من الهيئات والمؤسسات ومجالس الأعمال ومن الدول الشقيقة والصديقة.

وقال سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة خلال كلمة في الندوة: أن "إمارة الفجيرة تسير وفق رؤى واضحة نحو البناء والتعمير، مواكبة للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من البنية التحتية والمرافق الحيوية التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، ولا تزال الإمارة ماضية في مسيرتها التنموية وفق خطة شاملة طويلة المدى 2040 ولاسيما إنها تتميز بموقع استراتيجي مهم خارج مضيق هرمز ما جعلها ممراً عالمياً للسفن ما بين الشرق والغرب وإحدى أهم ثلاث مناطق لتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم فضلاً عن أنها محطة لنحو 70% من صادرات الدولة من النفط الخام" .

وأضاف الهنداسي: أن "غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مواكبة لما تشهده الإمارة من حراك اقتصادي تسعى من خلال هذه الندوة إلى الترويج للفجيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة".

واستعرضت المؤسسات والدوائر المحلية بإمارة الفجيرة أوراق عمل تطرقت إلى السمات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتي بدأت بورقة عمل من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بعنوان نظرة عامة عن الفجيرة قدمها عمَار الشيخ، وتناولت التطورات التنموية والصناعية والتجارية والسياحية في إمارة الفجيرة وما تشهدها من تحديثات في بنيتها التحتية ومرافقها الحيوية.

وتضمنت الندوة ورقة عمل قدمتها هيئة الفجيرة للسياحة والآثار استعرض فيها السيد عمر الهامور مسؤول قسم الترويج والمعارض، بيئة السياحة في الإمارة ومميزاتها وفرص الاستثمار في مجال الخدمات الفندقية والسياحة البحرية والجبلية وغيرها، كما قدم المهندس استيفن سوهاس ورقة عمل عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تناول خلالها مهام وأهداف المؤسسة ومن ابرزها إجراء الأبحاث والدراسات الجيولوجية المختلفة في قطاع الموارد الطبيعية من صخور ومعادن وأنواعها وسبل استغلالها وتنظيم المعاملات والأعمال المتعلقة بالرخص والحقوق والامتيازات والاتفاقيات في قطاع الموارد الطبيعية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع وتوفير الظروف الملائمة للمستثمرين كما قدمت المهندسة فاطمة موسى ورقة عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية حيث تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات قطاع تخزين وتكرير وتصدير النفط وتزويد السفن بالوقود والصناعات البتروكيماوية وغيرها من المجالات، وتم في ختام الندوة عرض فيلم توثيقي عن مطار الفجيرة الدولي وما يشهده من تحديثات في البنية التحتية وفي مجال خدمات الركاب والشحن والتفريغ.

وشهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وقعها الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس الإدارة عن الغرفة وسعادة أحمد سالم آل سودين رئيس الاتحاد، كما تم توقيع مذكرة مع طلال أبو غزالة وشركاه – فرع الفجيرة، وقعها رئيس الغرفة والسيد هيثم أبو غزالة المدير التنفيذى ومذكرة تفاهم أخرى مع مجلس شاندونغ للأعمال وقع عليها بجانب الشيخ سعيد الشرقي السيد يان كو رئيس المجلس.

وتوجه سعادة سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة في ختام الندوة بالشكر والتقدير لهيئة السياحة والآثار ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية "فوز" ومطار الفجيرة الدولي لتعاونها مع الغرفة ما كان له الأثر الفعَال في انجاحها.