موسيقى خلابة.. بهزود عبد الرحيموف يستدعي بيتهوفن وشوبان وتشايكوفسكي في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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بمقطوعات موسيقية عالمية خلابة، أبهر عازف البيانو الأوزباكستاني الشاب بهزود عبد الرحيموف، زوار إكسبو 2020 دبي، حيث قدم عبد الرحيموف حفلاً موسيقياً ساحراً على منصة حديقة اليوبيل، تضمن أهم المقطوعات العالمية الشهيرة من أعمال ليست، وبيتهوفن، وشوبان، وموسورسكي، وبروكوفييف، وتشايكوفسكي.



وحظي الحفل بحضور كبير من زوار الحدث الدولي ومحبي ومتذوقي الموسيقى، بخاصة الزوار من أوزباكستان، الذين قدموا لتشجيع مواطنهم الموهوب. ا

ويعد عبد الرحيموف، البالغ من العمر 30 عاماً من الشباب القلائل على مستوى العالم، الذين استطاعوا العزف منفردين مع أهم الأوركسترات العالمية وعلى أكبر مسارح العالم، حيث تعلم العزف على البيانو في أوزبكستان، مسقط رأسه، على يدي والدته، وهو بعد في سن الخامسة، ونمت موهبته على مر السنين، وقادته لنيل ذهبية مسابقة لندن الدولية للبيانو عام 2009 وهو في الـ 18 من عمره. كما حصد عبدالرحيموف العديد من الجوائز العالمية، وقام بعدة جولات عالمية لتقديم معزوفاته الخلابة في إنجلترا، والصين، ولوس أنجلوس وغيرها.



بدأ الحفل بعزف منفرد للفنان الشهير، حيث قدم عبد الرحيموف باقة من أجمل المقطوعات الموسيقية العالمية وسط هتاف وتصفيق الجماهير.



وعن انطباعات الجمهور قال دينيس وفيكتوريا، من كازاخستان، أن الموسيقى رائعة وهم يعرفون البيانيست الشهير ويتابعون حفلاته، كما قالت دينا، من مصر أنها المرة الأولى التي تحضر فيها حفل كلاسيكي، ولكنها استمتعت بالمقطوعات العالمية وعزف عبد الرحيموف ذو الإحساس المرهف.