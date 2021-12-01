باربادوس تحتفي بتحولها إلى أحدث جمهورية بالعالم في إكسبو 2020

المصدر: البيان

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بعد أن أعلنت انفصالها عن التاج البريطاني لتصبح أحدث جمهورية في العالم، احتفلت باربادوس، على هامش مشاركتها في إكسبو 2020 دبي باستقلالها، متخلية بذلك عن النظام الملكي الذي استمر لمدة 55 عاماً، حيث نظم جناح باربادوس الاحتفال في صالة الطعام الأفريقية "الكيبالان".



وتجمع عدد من زوار إكسبو من مختلف ثقافاتهم لمشاركة شعب باربادوس فرحته بالاستقلال.

كما حضر الاحتفال غابرييل أبيد، سفير باربادوس في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي قال في كلمة ألقاها أمام الحضور: "نحن نقف اليوم على تقاطع بين ماضينا الاستعماري ومستقبلنا المتمتع بالسيادة الذاتية، لا يصادف اليوم استقلال باربادوس فحسب، بل يصادف اليوم الأول لأمتنا التي أصبحت أصغر جمهورية في العالم، هذه اللحظة مهمة بالنسبة لنا لأننا في هذه المرحلة نستعيد السيطرة الكاملة على هويتنا ومستقبلنا وحريتنا، نحن الآن من يقرر مصيرنا، ونتعهد جميعا بمنح الفضل لأمتنا أينما ذهبنا، واليوم نحن نقف في دولة الإمارات العربية المتحدة شامخين فخورين بما أنجزنا، فاليوم أصبح العالم كله يرانا".