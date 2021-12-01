إكسبو 2020 دبي يحتفي باليوم الوطني لدولة بيليز

المصدر: البيان

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بمجموعة رائعة من الأنشطة الترفيهية والعروض الحية، احتفل جناح دولة بيليز المشارك في إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني لبلاده.

حضر الاحتفال، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي أنتوني ماهلر، وزير السياحة وشؤون المغتربين بدولة، بليز وسعادة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المُفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي وعدد من المسؤولين.

وقال وزير السياحة وشؤون المغتربين بدولة بيليز: "يتيح لنا جناح بليز أن نكون جزءاً من هذه المناسبة الدولية الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي لتبادل المعرفة وخلق الفرص وتعزيز من مستويات التعاون بين الدول، إننا نحتفل باليوم الوطني لدولتنا بليز على أرض الإمارات".

وأشاد معاليه بالعلاقات القائمة بين دولة الإمارات وبليز في العديد من المجالات متطلعا لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين والسعي إلى زيادة التعاون.

وأبدى إعجابه بما تشهده الإمارات من نهضة حضارية وإنجازات كبيرة في شتى المجالات.

وتقدم وزير السياحة والمغتربين لدولة بليز بالتهنئة لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة يوبيلها الذهبي واستضافتها لاهم حدث بالعالم متمنيا لها التقدم والازدهار.