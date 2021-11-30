إكسبو 2020 يحيي "يوم الشهيد"

المصدر: البيان

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شارك إكسبو 2020 دبي في إحياء يوم الشهيد الذي تستذكر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، تضحيات شهداء الوطن وبطولاتهم في كل الميادين.

بدأت الفعالية بتنكيس أعلام دولة الإمارات في الموقع، والوقوف دقيقة دعاء صامت للشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداء لبلدهم، ومن ثم رفع العلم وعزف النشيد الوطني.

وشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة ممثلين من الدول المشاركة في الحدث الدولي، وضعوا أكاليل الورود على نصب الشهيد في الموقع، كما عرضت على الشاشات في الموقع، مقاطع مصورة تبرز معاني الامتنان لتضحيات الشهداء ودورهم في حماية الوطن وبناء مستقبل أفضل لأبنائه.

وفي يوم الشهيد تستحضر دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى الرجال الأوفياء الذين بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل الحق والوطن لتبقى راية الإمارات خفاقة عالية، ومن أجل أن يعيش شعبها في أمن واستقرار وسعادة.

تجسد هذه المناسبة الوطنية، التي تحيي دولة الإمارات ذكراها اليوم بمشاركة العالم في إكسبو، القيم الأصيلة ومعاني الولاء والانتماء للوطن، وتلاحم الشعب تحت لواء القيادة الرشيدة في سبيل الوطن ورفعته.

إنها تحية إجلال وإكبار إلى كل من ضحى وقدم لحماية الوطن ورفعته ومسيرته في كل الميادين والمجالات، ونعاهدهم على حماية الإنجازات والمكتسبات والمضي قدماً في بناء مستقبل أسمى وأزهى لبلدنا الحبيب.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "نقف اليوم بإجلال وإكبار في ذكرى الشهداء الأبرار الذين هم أحياء عند ربهم، وخالدون في ذاكرة الوطن، وأسماءهم محفورة في قلب كل إماراتي، لأنهم سطروا بدمائهم أنصع صفحات الوطنية والعطاء والتضحية".

وأضافت: "لقد كانوا أخيرنا وأشجعنا لأنهم هبوا للوطن عندما ناداهم، ودافعوا عن الحق والأرض التي عشقوا. لقد كانوا أكرمنا لأنهم ما بخلوا بروح ولا دماء كي نحيا في أمن وأمان ويبقى علم إماراتنا يرفرف شامخاً في سماء الوطن".

وتابعت: "تضحيات شهدائنا نبراس ينير طريق الأجيال القادمة، وها هي اليوم 192 دولة مشاركة في إكسبو 2020 تشاركنا إحياء يوم الشهيد لتعبر عن تقديرها لتضحيات شهدائنا الذين ننحني أمامهم بإجلال على ما قدموه لإمارات الوحدة والحب والسلام. لهم الرحمة ولنا ذكراهم الخالدة".