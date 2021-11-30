«نسائية دبي» تطلق ميثاق الشرف الوطني الإمارتي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، اليوم، إطلاق ميثاق الشرف الوطني الإماراتي الذي يأتي بمبادرة من جمعية النهضة النسائية في دبي، وذلك في احتفال احتضنه جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة.

وفي هذه المناسبة قدمت الجمعية درعاً تذكارية، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتسلم التكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ودرعاً تذكارية، لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتسلمت التكريم خولة النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية في دبي.

في بداية الاحتفال الذي حضره دبلوماسيون ولفيف من المجتمع الإماراتي، استمتع الحضور بمشاهدة فيلم وثائقي قصير بعنوان "المرأة الإماراتية صانعة الأجيال".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: يشرفني أن أكون معكم اليوم، في هذا الاحتفال بإطلاق أول ميثاق شرف وطني إماراتي، والذي ينبثق عن مبادرة (المرأة الإماراتية صانعة الأجيال)، ويصدر بمناسبة احتفالاتنا بعام الخمسين، وتعبيراً عن اعتزازنا بإنجازات المرأة الإماراتية، في كافة المجالات.

وأضاف معاليه: أتقدم باسمكم جميعاً، بفائق الشكر وعظيم التقدير، إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة، لهذا الاحتفال، وذلك امتداد طبيعي، لحرصها الكبير، على تحقيق التأثير الإيجابي، للمرأة الإماراتية، في كافة مناحي الحياة، ولتأكيدها الدائم، على أن ما تشهده الإمارات، من مكانة مرموقة للمرأة، في كل مجال، إنما يعود أولاً وقبل كل شيء، إلى العطاء المتواصل، والإنجازات المتلاحقة، للوالدة الفاضلة، أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وإلى جهودها الهائلة، في سبيل تقدم المرأة، ورعاية الطفل، ونهضة الأسرة، ونماء المجتمع.

وقال: إننا نعتز ونفتخر، بما نتعلمه من سمو "أم الإمارات"، في كل يوم، من أن إعداد المرأة، وتمكينها، من خلال التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية البشرية الحقة، والعمل المنتج في كافة المجالات، هو جهد نبيل، وإنجاز وطني عظيم، بل هو الطريق إلى تأكيد قدرة الإمارات، على تشكيل معالم الحياة، على هذه الأرض الطيبة، في الخمسين عاماً المقبلة، بإذن الله.

وبين معاليه أن ميثاق الشرف الوطني يعكس بكل وضوح، محبتنا الكبيرة، لوطننا العزيز، والتزامنا الكامل، بتحقيق التقدم والنماء له، في الحاضر والمستقبل على السواء، نسير في ذلك، على هدي توجيهات قادة الدولة المخلصين، بدءاً بالمؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الذي كان يقول لنا دائماً، إن المرأة هي نصف المجتمع، وإن إعدادها وتمكينها، من أداء دورها المرتقب، هو أمر أساسي وضروري، لنجاح جهود التنمية الشاملة في الدولة.

وتابع: قادة الدولة الكرام يسيرون على نفس الطريق، ويدعمون بكل قوة، رؤية القائد المؤسس، ورؤية سمو أم الإمارات، لمكانة المرأة، في مسيرة الوطن - إننا نعتز كثيراً، بقيادتنا الحكيمة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه بفضل جهود هؤلاء القادة الكرام، أصبحت الإمارات، وبعون الله، نموذجاً ناجحاً، في بناء الإنسان، الرجل والمرأة على حدٍ سواء، بل وأصبحت المرأة الإماراتية بالذات، مصدر تحفيز وإلهام، لنا جميعاً، في الولاء، والانتماء، والعطاء، لهذا الوطن العزيز.

وأضاف: إن إطلاق ميثاق الشرف الوطني الإماراتي، إنما هو تعبير، عن اعتزازنا بذلك كله، بل هو كذلك، تعبير عن الثقة والتفاؤل، في مستقبل هذه الدولة الرائدة - إنني أدعوكم اليوم، إلى أن يكون احتفالنا بإطلاق هذا المثياق، هو تعبير عن دعمنا القوي، للمرأة الإماراتية، وعن تفاؤلنا الكبير، بدورها في بناء الأسرة، وبقدراتها في الإسهام في تشكيل مسيرة الوطن - أدعوكم كذلك، إلى متابعة مدى تحقق المنفعة المرجوة، من هذا المثياق الوطني، على أرض الواقع، وملاحظة آثاره المرتقبة بإذن الله، في دعم الرؤية المجتمعية، حول أدوار المرأة، في المجتمع، وسبل تفعيل هذه الأدوار، على الدوام.

وكانت جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج، قد أعلنت في أغسطس الماضي أن مبادرة ميثاق الشرف النسائي تأتي كلمسة وفاء للوطن الغالي وللقيادة الرشيدة ولـ"أم الإمارات"، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.