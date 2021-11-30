جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي يحيي "يوم الشهيد"

المصدر: وام

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أحيا جناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" ذكرى يوم الشهيد إجلالاً لتضحيات شهداء الإمارات الأبرار وتقديراً لأسرهم وما قدّموه من نموذجٍ مشرّف في التضحية والفداء.

وأقيمت المراسم الخاصة بيوم الشهيد عند النصب التذكاري "أهل الفخر"، وجرى تنكيس العلم عند الساعة الثامنة صباحاً.

وعند الساعة الحادية عشرة والنصف، شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والمفوّض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب والمفوض العام لجناح الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي، بدقيقة الدعاء الصامت على أرواح شهداء الإمارات الأبرار، تلاها رفع علم الإمارات مصحوباً بالسلام الوطني.